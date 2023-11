Patrick Pleul/dpa Beamte der Bundespolizei bewachen Menschen, die in Südbrandenburg nach dem Grenzübertritt aufgegriffen wurden (Forst, 11.10.2023)

In der Nacht zum Dienstag endete der »Migrationsgipfel« von Bund und Ländern. Wie bewerten Sie die Ergebnisse?

Die Einigung auf die jährliche Pro-Kopf-Pauschale von 7.500 Euro für die Kommunen begrüßen wir. Zwar ist auch das noch nicht genau das, was Länder und Kommunen von der Summe her gebraucht haben, aber wir bekommen auf jeden Fall ein besseres Finanzierungsmodell für die Kommunen als das jetzige. Dieser Schritt ist zu begrüßen. Auf der anderen Seite kritisieren wir die Beschlüsse wie die zu den Kürzungen von Leistungen für Asylsuchende.

Bis zu 36 Monate sollen Schutzsuchende künftig die vergleichsweise niedrigen Unterstützungssätze gemäß Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Mit welchen Folgen rechnen Sie?

Neben unseren Bedenken zum Asylbewerberleistungsgesetz, das wir für stigmatisierend halten, sehen wir bei dieser Kürzung eine große Gefahr. Durch diese Verlängerung werden die Betroffenen von Maßnahmen ausgeschlossen, die ihnen bisher nach 18 Monaten zustanden und die zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt dienten und sehr hilfreich sind. Das ist nicht zielführend.

Durch die Kürzungen soll die »Anziehungskraft« reduziert werden, die der deutsche Sozialstaat angeblich auf Flüchtende hat.

Diese Behauptung ist in keiner Weise bewiesen. Selbst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat erklärt, es gebe keine Nachweise, dass dem so ist. Man sieht das auch an der Anerkennungsquote im Asylverfahren. 72 Prozent der Antragsteller, bei denen eine inhaltliche Überprüfung in Asylverfahren stattfand, bekommen Schutz in Deutschland. Das bedeutet, dass zumindest diese Menschen bereits wichtige Fluchtgründe nachzuweisen haben und nicht aufgrund sozialer Leistungen hierherkommen.

Wie bewerten Sie den Beschluss, dass die Asylsuchenden möglichst Bezahlkarten statt Bargeld bekommen sollen?

Wir sehen bei dem Thema große Probleme. So ist es stigmatisierend für Geflüchtete, wenn sie in bestimmten Supermärkten in separaten Schlangen stehen sollen, um einzukaufen. Und es ist entmündigend, Menschen das Bargeld zu entziehen. Hinter dieser Maßnahme steckt die Behauptung, dass diese Menschen Geld an ihre Verwandten in den Herkunftsländern schicken. Aber das ist nicht der Fall. Wenn sie in ihren Unterkünften Vollverpflegung haben, bekommen sie gerade einmal 180 Euro monatlich. Davon müssen sie beispielsweise ihren Tabak kaufen, vor allem aber Hygieneartikel oder Klamotten. Da bleiben vielleicht zehn bis 15 Euro übrig.

Die Bundesregierung will außerdem Migrationsabkommen mit Drittländern forcieren, um abgelehnte Asylsuchende dorthin mit weniger Aufwand abschieben zu können.

Wir sehen diese Abkommen sehr kritisch, weil es in unserer Wahrnehmung keine Migrationsabkommen, sondern Rückführungs- und Abschiebeabkommen sind, bei denen es nur darum geht, um jeden Preis mehr Geflüchtete abzuschieben. Wenn etwa mit Georgien ein solches Abkommen geschlossen werden soll, muss man darauf hinweisen, dass es dort systematische Diskriminierungen von LGBTQ-Menschen gibt und Journalisten verfolgt werden.

Über Fluchtgründe wird aktuell nicht geredet. Wie erklären Sie sich das?

Die Entscheidung zur Flucht bedeutet, alles hinter sich zu lassen, das eigene Leben, Verwandte und Freunde. Darüber zu sprechen, als ob das eine Entscheidung ist, die man mal eben abends bei einem Glas Wein trifft – das wird den existentiellen Erfahrungen der Menschen nicht gerecht. Die weiteren Verschärfungen an den Grenzen Europas, aber auch hierzulande, werden nicht dazu führen, dass weniger Menschen fliehen. Sie werden nur dazu führen, dass mehr Menschen ertrinken, dass wir Hunderte Lager wie Moria an den Außengrenzen Europas haben werden. Wenn wir so etwas umsetzen, treten wir die Menschenrechte mit Füßen.

Die CDU fordert offen die Abschaffung des Rechts auf Asyl.

Das ist noch härter, als das, was die AfD über Jahre gefordert hat. Es wird nur zu mehr Spaltung in der Gesellschaft führen. Alle demokratischen Parteien sind in der jetzigen Lage in der Pflicht, die Gesellschaft zu einen und nicht zu spalten. Wenn heute bereits Migranten entrechtet werden, stelle ich mir die Frage: Wer wird morgen die nächste Gruppe sein, die entrechtet wird?