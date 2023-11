Sebastian Gollnow/dpa Auch dieser Werbeträger muss wohl bald ausgetauscht werden (Hauptbahnhof Frankfurt am Main)

Das 49-Euro-Ticket wird weiter angeboten, könnte aber schon im Mai deutlich teurer werden. Diese Einigung haben Bund und Länder in der Nacht zum Dienstag nach monatelangem Gefeilsche erzielt. Bis April soll die Finanzierung mit nicht benötigten Mitteln für 2023 gesichert werden, beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Grundsätzlich aber werden Bund und Länder ihre Zuschüsse unterhalb der Kosten festschreiben. Damit wird der »Einführungspreis« des Tickets, das bundesweit zur Nutzung der Busse und Züge im Nahverkehr berechtigt, womöglich schon im Mai nicht mehr zu halten sein, wie Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) nach der nächtlichen Sitzung am Dienstag leicht zerknirscht mitteilte.

Krischer soll nun mit seinen Ministerkollegen bis zum Frühjahr eine Gesetzesänderung ausarbeiten und deren »Auswirkungen auf die Preisgestaltung« klären, wie sein Landesvater Stephan Weil (SPD) erläuterte. Die Verkehrsunternehmen schätzen ihre durch das Angebot bedingten Einnahmeausfälle für 2024 auf etwa 4,1 Milliarden Euro. Bund und Länder schießen jeweils 1,5 Milliarden zu. Die Länder drängten lange darauf, auch die nach dieser Rechnung zusätzlich anfallende Milliarde hälftig zu teilen. Sie stießen damit bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf taube Ohren. Am Dienstag frohlockte der FDP-Politiker: »Außer einer Verunsicherung der Verbraucher wurde damit nichts erreicht.«

Mit Verweis auf die Inflation befand es Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge am Dienstag für »wichtig, dass das Deutschland-Ticket ein 49-Euro-Ticket bleibt« – als hätte sie die Einigung verschlafen, die von der Grünen Jugend als »schlechter Witz« bewertet wurde. Verbraucherschützerin Ramona Pop rief in Erinnerung, dass »49 Euro für viele Menschen bereits die Schmerzgrenze sind«. Selbst der Autofahrerclub ADAC mahnte, dass der künftige Ticketpreis nicht wesentlich vom jetzigen abweichen dürfe. Nur zum Vergleich: Bei der Verlängerung der Autobahn 100 von Berlin-Neukölln über Friedrichshain nach Lichtenberg kalkuliert Wissing bisher mit Kosten von 1,53 Milliarden Euro.