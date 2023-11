San Diego. Fußballerin Megan Rapinoe kann ihre Karriere mit der Meisterschaft in den USA beenden: Ihr Team OL Reign hat sich für das Finale in den NWSL-Playoffs qualifiziert. Gegen San Diego Wave holte der Klub aus Seattle am Sonntag (Ortszeit) im Halbfinale der Playoffs ein 1:0. Rapinoes Team trifft nun am kommenden Sonnabend auf den FC Gotham aus New York, der sich mit 1:0 gegen die Portland Thorns durchgesetzt hatte. Die 38jährige hat mit OL Reign in ihrer Karriere bereits den Pokal für die meisten Punkte in der Hauptrunde gewonnen, allerdings noch nie das Finale in den Playoffs, das die Meisterschaft entscheidet. (dpa/jW)