IMAGO/Noah Wedel »Tag des Handballs« – Deutschland besiegt Ungarn mit 29:25 (München, 5.11.2023)

Vierundzwanzig Tage vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft im Frauenhandball in Dänemark, Norwegen und Schweden am 29. November hat die DHB-Auswahl ihren letzten Test erfolgreich absolviert und am vergangenen Sonntag Ungarn mit 29:25 (14:9) geschlagen. Beste Werferin der Begegnung war die Ungarin Katrin Klujber von Ferencváros Budapest mit acht Treffern. Über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen in der Münchner Olympiahalle eine Leistungssteigerung der Deutschen nach dem Spiel gegen die Ukraine am 12. Oktober, die man zwar mit 31:24 (15:14) schlug, sich jedoch phasenweise fahrig präsentierte. Der zwei Tage später in Tel Aviv angesetzte Test gegen die israelische Nationalmannschaft wurde abgesagt.

Mit dem Ende der Testspielphase steht für Bundestrainer Markus Gaugisch in dieser Woche die Bekanntgabe des Turnierkaders an, verbunden mit der Frage, ob er mit 18 Spielerinnen anreist oder mit 16. Letzteres böte die Möglichkeit, intensiver zu trainieren und sich aufeinander abzustimmen, birgt jedoch das Risiko, im Verletzungsfall nachzunominieren und Spielerinnen einfliegen zu lassen, die erst in die Mannschaft integriert werden müssen.

Am wenigsten Sorgen bereiten dürfte Gaugisch die Besetzung an der Torlinie. Erst Sarah Wachter (BVB Dortmund) und später Nicole Roth vom Thüringer HC versagten den Ungarinnen auch in ausgeglicheneren Spielphasen, die Partie wirklich spannend zu machen. Dabei fehlte mit Katharina Filter von Brest Bretagne Handball die eigentliche Stammkraft zwischen den Pfosten. Andere Legionärinnen mussten ebenfalls passen, war doch der »Tag des Handballs« nicht im internationalen Spielplan vorgesehen. Mit dem Event wurde auch darüber hinaus aus der Reihe getanzt: Nach einem Skandal in Form eines nicht gegebenen Tores bei der WM 2015, hatte man den Videobeweis im Frauenbereich eigentlich auf Eis gelegt; in München kam er zum Einsatz und half unter anderem bei der korrekten Entscheidung, Noémi Pásztor (Mosonmagyaróvári KC SE) in einer an sich sehr fairen Partie in der 44. Minute des Feldes zu verweisen. Grund: Die Ungarin hatte der Rückraumspielerin Alina Grijseels von Metz Handball bei einem Abwehrversuch eher unabsichtlich ins Gesicht gegriffen.

Ganz glatt lief es aber auch nicht an jenem Sonntag nachmittag für die Deutschen: Die ersten dreieinhalb Minuten der zweiten Hälfte blieben für sie torlos, die Ungarinnen rückten heran, auch weil sich die technischen Fehler im Aufbau der DHB-Frauen häuften. Bis zuletzt kamen einige Steck- bzw. Bodenpässe Richtung Torraum nicht an, für eine nicht eingespielte Mannschaft jedoch nichts Ungewöhnliches. Derweil blieb der viermalige Weltmeister (drei davon durch die DDR-Auswahl errungen) vor allem im Überzahlspiel zu ungefährlich und muss noch zulegen, will man beim WM-Turnier weit kommen. Mit Iran, Japan und Polen wartet bereits eine Vorrundengruppe, in der man sich beweisen muss.

Nachdem es vor gut einem Jahr Schlagzeilen wegen der Vorwürfe des Machtmissbrauchs um den im Zuge dessen entlassenen Bundesligatrainer von Dortmund und Nachwuchscoach des DHB, André Fuhr, waren, die dem Frauenhandball hierzulande Öffentlichkeit brachten, könnte mit der anstehenden WM das Sportliche wieder in den Mittelpunkt rücken. Zumal sich die Debatte um forcierte Überlastung von Profihandballerinnen und von Verantwortlichen praktizierte psychische Gewalt verlaufen hatte, ehe unter Umständen nötige strukturelle Wandel hätten angegangen werden können.

Zum »Tag des Handballs« derweil gehörte auch eine Partie der Herren: Die deutsche Nationalmannschaft machte es gegen Ägypten weit spannender und siegte mit 28:27 (17:12). In der ersten Hälfte dominant und hinten mit dem Keeper der Rhein-Neckar Löwen und U21-Weltmeister David Späth in seinem zweiten A-Länderspiel sicher stehend, die ersten 30 Minuten sogar mit einem sehenswerten Tor nach Kempa-Trick abschließend, knickte die deutsche Mannschaft ab Mitte der Halbzeit ein und ließ die Afrikameister kommen. Zwei Tage zuvor hatte man sich in Neu-Ulm 31:31 (16:18) voneinander getrennt und gezeigt, dass man auch vor der Heim-EM zu Beginn des kommenden Jahres gemeinsam mit Ägypten zum oberen Drittel, nicht aber zur Spitze des Welthandballs gehört.

In München aber bewies das DHB-Team unter Trainer Alfred Gíslason letztlich Moral und behielt den knappen Vorsprung bis zur Schlusssirene. Beste Werfer: der lang am Knie verletzte Rechtsaußen der MT Melsungen Timo Kastening (acht Treffer) und das Rückraum-Zentrum der Rhein-Neckar Löwen Juri Knorr (sieben). Letzterer ist die große Handballhoffnung hierzulande und bislang trägt er dieses Päckchen ohne zu murren.