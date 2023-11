Überflieger des Tages: Luftpiraten

nicepix.world/imago Flugzeug der Gesellschaft Air Nostrum

Ist der Ruf erst ruiniert, fliegt sich’s gänzlich ungeniert. Setzt man sich freiwillig in ein Flugzeug der irischen Airline Ryanair, bleibt nur zu hoffen, dass man ohne ernsthafte Schäden an Knien oder Nerven wieder herauskommt. Ganz abgesehen von den sündhaft teuren Aufschlägen auf jedes Gramm zusätzliches Gepäck, was die billigen Tickets dann doch nicht mehr so günstig erscheinen lässt. Sparen an allem, was nicht unbedingt notwendig ist, um von A nach B zu kommen, das macht sich bezahlt für Ryanair. Rekordgewinn verkündete der schillernde Boss Michael O’Leary am Montag. In einer Höhe, dass erstmals reguläre Dividenden, 400 Millionen Euro, an seine Aktionäre ausgezahlt werden. Also die Leute, die allein beim Gedanken an einen Ryanair-Flug Pickel, Luftnot und Thrombose bekommen.

An eine humanere Reise als mit dem Billigflieger glaubten auch 80 Passagiere, die am Sonnabend im spanischen Vigo gen Madrid mit der Fluggesellschaft Air Nostrum unterwegs waren. Wegen schlechten Wetters hatten sie bereits Verspätung und warteten im Terminal auf das Boarding. Doch durch wundersame Fügung verschwand ihr Flug von der Anzeigentafel. Und plötzlich stolzierten die Fußballmillionäre des FC Sevilla samt Betreuer an ihnen vorbei und wurden ins bereitstehende Flugzeug verfrachtet, die gekaperte Maschine hob kurz vor Mitternacht ab. »Es ist unglaublich. Wir sind noch immer am Flughafen ohne eine Rückmeldung über den Diebstahl des Flugzeugs durch den FC Sevilla. Bananenrepublik«, beschwerte sich einer der Zurückgebliebenen im Kurznachrichtendienst X. Ob der Fluggast trotz dieser Frechheit noch eine Ersatzverbindung bekommen hat, darüber ist nichts bekannt. Aber Air Nostrum ist endlich auch mal in den Schlagzeilen, die Aktionäre wird’s freuen.