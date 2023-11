Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Ein Ende des Blutvergießens ist nicht abzusehen: Israelische Bodentruppen im zerstörten Gaza (5.11.2023)

Einen Monat nach Beginn des neuen Gazakrieges bereiten sich die israelischen Streitkräfte (IDF) auf die Fortsetzung der Kämpfe im Winter vor. Einer Pressemitteilung vom Montag zufolge haben die IDF mit der Ausgabe entsprechender Ausrüstung an die Truppen begonnen. 129.000 Winterjacken und 369.000 kleine Einwegheizbeutel seien schon an die Soldaten verteilt worden. Israelische Medien weisen darauf hin, dass die IDF keine Erfahrung mit der Kriegführung in der Winterzeit hätten. Anfangs sei erwartet worden, dass die Kampfhandlungen um den 7. Dezember herum beendet sein würden, doch habe sich dann der Beginn der Bodenoperationen bis zum 25. Oktober verzögert. Die militärische Führung rechne mittlerweile für den Gazastreifen mit einer Kriegsdauer von mehreren Monaten, also bis ins nächste Jahr hinein.

Das wird die Lebensumstände der Bewohner des von den IDF abgeriegelten Gebiets, deren Zahl auf zwei bis 2,3 Millionen Menschen geschätzt wird, noch mehr verschlechtern. Infolgedessen wird vermutlich der internationale Druck auf Ägypten zunehmen, seine Grenze zu öffnen und Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge zumindest vorübergehend aufzunehmen.

Auch wenn offizielle Stellen gegenwärtig meist »nur« davon sprechen, die Hamas zu entmachten und aus dem Gazastreifen zu »entfernen«, muss daran erinnert werden, dass Israels Premierminister Benjamin Netanjahu mehrfach angekündigt hat, die Organisation insgesamt »auszulöschen«. »Jedes Mitglied von Hamas ist ein toter Mann«, sagte er zum Beispiel am 11. Oktober in einer Fernsehansprache. Was danach mit dem militärisch besetzten Gebiet geschehen soll, ist für die israelischen Staatsorgane bisher noch kein Thema. Ein Papier aus dem für die Geheimdienste zuständigen Ministerium sieht die Vertreibung der gesamten Bevölkerung und ihre Unterbringung im Nordteil der Sinaihalbinsel vor. Ägypten lehnt diesen Plan kategorisch ab. Netanjahu bedränge die EU-Staaten, Druck auf die Regierung in Kairo auszuüben, berichten israelische Medien. Andere Modelle, die angeblich in Washington favorisiert werden, beinhalten die Übergabe des Gazastreifens an die Palästinensische Nationalbehörde in Ramallah (nach deren »Revitalisierung«) oder eine Form von internationaler Verwaltung.

Am Montag berichteten israelische Medien unter Berufung auf »Offizielle«, deren Namen nicht genannt wurden, dass die Regierung auf jeden Fall die militärische Kontrolle über den Gazastreifen behalten wolle und dass dort zunächst ein »Prozess der Entnazifizierung« der Bevölkerung stattfinden müsse. Ähnliches gelte auch für die Nationalbehörde und für das seit 1967 von Israel besetzte Westjordanland. Seit Kriegsbeginn Anfang Oktober wurden dort mindestens 150 Palästinenser getötet – mehrheitlich von Soldaten der IDF, aber in Einzelfällen auch von bewaffneten Siedlern, die unter der seit Dezember vorigen Jahres regierenden Regierungskoalition aus Rechten und Ultrarechten praktisch Straffreiheit genießen. Gewaltsame Hausdurchsuchungen und massenhafte Festnahmen sind in den besetzten Gebieten an der Tagesordnung.

Ein Sprecher der IDF gab am Montag die Festnahme von Ahed Tamimi bekannt. Die jetzt 22jährige war als Kind und Jugendliche mehrfach in die internationalen Schlagzeilen geraten, weil sie israelische Besatzungssoldaten beschimpft und in einem Fall, als diese ihren Bruder abführen wollten, auch geohrfeigt hatte. 2017 wurde sie in diesem Zusammenhang zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Jetzt wird ihr ein Posting vorgeworfen, in dem es unter anderem hieß: »Kommt doch her, wir warten auf euch in allen Städten der Westbank von Hebron bis Dschenin. Wir werden euch schlachten, und ihr werdet sagen, dass es ein Witz war, was Hitler mit euch gemacht hat.« Tamimis Mutter bestritt am Montag gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP, dass ihre Tochter für dieses Posting verantwortlich sei. Es gebe »Dutzende« von Onlineseiten, die unautorisiert mit dem Namen der jungen Frau und ihrem Foto arbeiteten, erklärte die Mutter.