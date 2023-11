Alp Eren Kaya/Republican People's Party/Handout via REUTERS Kemal Kılıçdaroğlu (r.) begrüßt auf dem CHP-Kongress in Ankara seinen Herausforderer Özgür Özel (4.11.2023)

An der Spitze der größten Oppositionspartei der Türkei hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Dass damit auch ein politischer Kurswechsel der vor 100 Jahren von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk ins Leben gerufenen Republikanischen Volkspartei (CHP) einhergeht, erscheint trotz des auf dem Parteikongress in Ankara verkündeten »Wandels« unwahrscheinlich.

Nach 13 Jahren als Parteivorsitzender unterlag der 74jährige Kemal Kılıçdaroğlu am Sonnabend im zweiten Wahlgang mit 536 Stimmen dem 49jährigen Özgür Özel, der 812 Stimmen auf sich vereinigte. Noch bevor Özels erwartbarer Sieg in den Abendstunden offiziell verkündet wurde, war Kılıçdaroğlu bereits nach Hause gegangen. Erst am folgenden Tag beglückwünschte er Özel in den sozialen Medien und erklärte: »Ich habe das Erbe unseres großen Führers Atatürk bis heute mit Ehre getragen.«

Tatsächlich war die Ära Kılıçdaroğlus für die traditionsreiche Partei von Niederlagen geprägt – in rund einem Dutzend Wahlen unterlag die CHP der islamistischen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Zuletzt war Kılıçdaroğlu im Mai als Präsidentschaftskandidat des Oppositionslagers in der Stichwahl mit knapp 48 Prozent gegen Amtsinhaber Erdoğan mit 52 Prozent der Stimmen gescheitert. Dass der bescheiden auftretende und als nicht korrupt geltende Kılıçdaroğlu, der wegen seines Äußeren auch den Spitznamen »Gandhi Kemal« trägt, sich dabei zuletzt einer scharf migrationsfeindlichen Rhetorik bediente, um rechte Wähler auf seine Seite zu ziehen, hat vor allem seiner Glaubwürdigkeit geschadet.

Ein einziges Mal hat Kılıçdaroğlu versucht, den Protest gegen die AKP-Herrschaft auf die Straße zu tragen: 2017 führte er einen vielbeachteten »Gerechtigkeitsmarsch« gegen die Inhaftierung eines CHP-Abgeordneten von Ankara nach Istanbul an. Ansonsten hatte der staatsfixierte Kemalist etwa bei den landesweiten Gezi-Protesten 2013 oder im Falle offensichtlichen Wahlbetrugs durch die Regierungspartei dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und auf den Rechtsweg zu vertrauen.

Der neue CHP-Vorsitzende Özel stammt aus einer Lehrerfamilie im westanatolischen Manisa. Der gelernte Apotheker vertritt seit 2011 seine Heimatprovinz im Parlament. Nachdem er bereits acht Jahre lang Vizefraktionsvorsitzender der CHP gewesen war, rückte er im Juni an die Fraktionsspitze vor. Politisch steht Özel für einen sozialdemokratischen Kurs. Anders als der aus der kurdischen Region Dêrsim (­Tunceli) stammende Alevit Kılıçdaroğlu, der aufgrund seiner Herkunft Anfeindungen selbst in der eigenen Partei ausgesetzt war, gilt Özel als »weißer Türke« – also als Angehöriger der säkularen und nationalistischen westtürkischen Eliten.

Zur Bewährungsprobe für Özel, der innerparteilich dem Lager des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu zuzurechnen ist, werden die Kommunalwahlen Ende März kommenden Jahres. 2019 war es der CHP nur gelungen, Istanbul und Ankara zu erobern, da nicht nur die ultrarechte »Gute Partei« (İyi Parti) ihre Kandidaten unterstützt, sondern auch die unter kurdischen Wählern verankerte linke HDP dort auf die Aufstellung eigener Bürgermeisterkandidaten verzichtet hatte. Ob diese Quadratur des Kreises erneut gelingt, ist fraglich. Auf dem CHP-Kongress spielte die kurdische Frage jedenfalls keine Rolle.

Der bekannte kurdische Journalist Erdal Er legte am Sonntag auf X Aleviten, Kurden und Sozialdemokraten innerhalb der CHP nahe, die Partei zu verlassen. »Die CHP ist eine Staatspartei, und es ist unmöglich, sie zu verändern«, so Er. Keine Illusionen über Özel macht sich auch der Generalsekretär der legalen Kommunistischen Partei der Türkei. »Das Duo İmamoğlu und Özgür Özel wird den von Kılıçdaroğlu eingeschlagenen Weg nun mit einer linken Soße fortsetzen«, kommentierte Kemal Okuyan am Sonntag auf X. Diejenigen, die den Glauben an das Land verloren und ihren Frieden mit der von der AKP geformten Türkei gemacht hätten, würde nun versuchen, die Menschen im Namen des »Wandels« weiter in den Schlaf zu wiegen.