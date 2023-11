Christian Hartmann/REUTERS Ebnet der Faschistin Marine Le Pen den Weg in den Élysée-Palast: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Der französische Präsident Emmanuel Macron will die Einwanderungspolitik seines Landes verschärfen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird seit Montag im Senat diskutiert. Zentrales Anliegen Macrons ist es, die Abschiebung abgelehnter Asylsuchender zu erleichtern und Unterstützungsleistungen zu kürzen. Um »den Arbeitsmarkt zu erleichtern«, will der Präsident zudem, dass arbeitende Migranten künftig leichter eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten können.

Doch diese »einzige progressive Maßnahme«, wie sie von Teilen der Linken und den Gewerkschaften genannt wird, steht auf der Kippe. Denn Macron ist für sein Einwanderungsgesetz auf die Unterstützung der rechten Opposition angewiesen, die den Artikel über die arbeitenden »Sans-Papiers« streichen will: »Wir können keinen Gesetzestext haben, mit dem gleichzeitig mehr Migranten abgeschoben werden und mehr Migranten einen regulären Status erhalten sollen«, sagte dazu am Montag der Fraktionsvorsitzende der rechtskonservativen Partei Les Républicains, Bruno Retailleau.

Sollte sich das rechte Lager in der Debatte durchsetzen, dürften am Ende Bestimmungen übrig bleiben, die die Rechte von Einwanderern drastisch einzuschränken drohen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren etwa die geplante Kürzung der medizinischen Versorgung und die erleichterte Abschiebung von Menschen, die bei ihrer Ankunft in Frankreich jünger als 13 Jahre waren. Eine Verschärfung des Einwanderungsgesetzes dürfte außerdem der Faschistin Marine Le Pen in die Hände spielen, die argumentiert, die Wähler würden »lieber das Original als die Nachahmer« wählen.

Es ist der zweite Anlauf der Regierung, die »loi immigration« zu verabschieden. Im März hatte Premierministerin Élisabeth Borne eingeräumt, dass sich keine Mehrheit abzeichne. Denkbar ist daher auch, dass sie erneut auf den Verfassungsartikel 49.3 zurückgreift, der die Verabschiedung des Gesetzes ohne abschließendes Votum der Abgeordneten ermöglicht. Ein anschließendes Misstrauensvotum würde die Regierung wohl überstehen – allerdings unter Inkaufnahme eines weiteren demokratischen »Imageschadens«. Für Macron wäre es nach der »Rentenreform« das zweite Großprojekt innerhalb weniger Monate, das mit dem 49.3 am Parlament vorbei dekretiert würde.