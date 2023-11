Dieter Menne/dpa

Mehrere hundert Sozialpädagogen aus Schulen in NRW haben am Montag bei einer Kundgebung in Dortmund mehr Geld und Wertschätzung für ihre Arbeit gefordert. Sie folgten einem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft VBE, die nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder Druck machen will. Es sei »unverantwortlich und fahrlässig«, den Kräften »immer mehr Aufgaben für immer weniger Geld« zuzumuten, so der NRW-Vorsitzende der VBE, Stefan Behlau. Die Gewerkschaften verlangen eine Einkommenserhöhung von 10,5 Prozent. (dpa/jW)