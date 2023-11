Alexander Pohl/aal.photo/imago Bleibt notwendig: Ostermarsch durch München (8.4.2023)

Ihre Initiative »Nie wieder Krieg – Die Waffen nieder« ruft für Sonnabend, den 25. November, zur bundesweiten Demonstration in Berlin auf. Kurz darauf soll im Parlament der neue Bundeshaushalt beschlossen werden. Was wollen Sie erreichen?

Wir wollen die weitere Militarisierung der Bundesrepublik zum Thema machen: die erschreckende Summe von 100 Milliarden für die Bundeswehr sowie die NATO-Verpflichtung, jedes Jahr zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung auszugeben. Das wollen wir in Frage stellen. Und das ist dringend erforderlich, da jeder Tag ohne Waffenstillstand in der Ukraine unsinniges Blutvergießen in einem für das Land nicht gewinnbaren Krieg fordert. Mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas in Gaza droht ein Flächenbrand nicht nur im Nahen Osten. Wir brauchen deshalb eine andere Politik, die für soziale Gerechtigkeit und Ausgleich sorgt. Wir müssen gemeinsam gegen kriegerische Aufrüstung und Sozialabbau protestieren.

Sie geben eine Sonderausgabe der Zeitung gegen den Krieg heraus. Wird die nicht mutmaßlich sowieso nur lesen, wer »friedensbewegt« ist?

Unsere Zeitung geben wir seit Jahren zum Ostermarsch oder dem Antikriegstag heraus. Diese Sonderausgabe verteilen unsere Initiativen an Infoständen in der Republik, um für die Demo am 25. November zu mobilisieren. Wir erreichen so etwa in Fußgängerzonen in Städten mehr Leute, als nur die, die sich auf den Weg nach Berlin machen.

Autoren der Sonderausgabe sind unter anderem Gregor Gysi, Die Linke, und Sarah Wagenknecht, ehemals Die Linke. Wollte das Team ausgewogen zwischen der Partei und dem neu gegründeten Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW sein?

Nein, wir durchforsten nicht unterschiedliche Programme, sondern stellen unsere eigenen politischen Vorstellungen in den Vordergrund. Davon erwarten wir uns, trotz möglicher unterschiedlicher parteipolitischer Organisierung, die konsequenteste Friedenspolitik formulieren zu können. Unabhängig von unterschiedlichen Formationen bieten wir Persönlichkeiten, die gegen den Krieg, weitere Militarisierung und Aufrüstungspolitik sind, an, den Kampf dagegen gemeinsam zu gestalten. Das ist unser politisches Signal.

Haben Sie die Parteien der Ampelregierung und der Union schon aufgegeben, was das Friedenschaffen angeht?

Uns interessiert nicht, welche Partei oder welches linke Bündnis für den Frieden agitiert; gern auch Personen der demokratischen Linken innerhalb der SPD. Wir bitten auch Prominente wie etwa Franz Alt, unsere Inhalte weiter mit voranzubringen. Mit dabei ist eine große Bandbreite eigenständiger Persönlichkeiten. Selbstverständlich schließen sich uns Organisationen an wie die Naturfreunde, IPPNW, die »Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzt*innen in sozialer Verantwortung« – ebenso wie Die Linke.

Wie schätzen Sie die Gewerkschaften in bezug auf ihr Engagement gegen den Krieg ein?

Wir setzen wir uns dafür ein, dass sie sich deutlicher friedenspolitisch positionieren. Wir freuen uns über den Beschluss des 25. Gewerkschaftstages der IG Metall Ende Oktober, der klarstellt, dass man sich dort als Teil der Friedensbewegung versteht. Bei Verdi hat es sich gezeigt, dass viele Delegierte eine kritische Position zur mehrheitlichen Zustimmung zu Waffenlieferungen einnehmen. Wir wollen gemeinsame Positionen der Friedensbewegung und der Gewerkschaften ermitteln und versuchen, die Diskussionen darüber voranzubringen. Weil wir davon überzeugt sind, dass weitere Militarisierung das soziale Elend in der BRD verstärken wird.

Und was entgegnen Sie dem Vorwurf so mancher Bellizisten, die Friedensbewegung sei mit ihren Abrüstungsforderungen naiv?

Solche Versuche, unsere friedenspolitischen Positionen lächerlich zu machen, kennen wir seit Jahrzehnten. Unübersehbar ist aber, dass Militär kein einziges Problem lösen wird, Krieg perspektivlos ist. Er führt zur Verelendung von Millionen Menschen, erzwingt Migration. Insofern sind wir gelassen gegenüber jenen, die glauben, dass mit Waffen Frieden herzustellen sei. Unsere Position ist: Entspannungspolitik, Verhandlungen und gemeinsame Entwicklungsprozesse fördern. Das ist die einzig tragfähige.