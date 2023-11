Amir Cohen/REUTERS An der Grenze: Israelischer Panzer kehrt von Einsatz in Gaza zurück (5.11.2023)

Israel hat seine Offensive in Gaza am Montag mit unverminderter Härte fortgesetzt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden allein in der Nacht auf Montag mehr als 200 Menschen in Gaza-Stadt sowie weiteren Gebieten im Norden des Küstenstreifens getötet, wie Agenturen berichteten. Das israelische Militär gab am selben Tag an, dass die Luftwaffe binnen 24 Stunden mehr als 450 Angriffe geflogen habe. Auch palästinensische Gruppen setzten ihren Beschuss israelischen Territoriums fort.

Israelische Bodentruppen sind unterdessen weiter in Gaza vorgerückt und haben das Küstengebiet in zwei Hälften geteilt. Gaza-Stadt sei vollständig eingekreist, sagte ein Armeesprecher am Sonntag abend. Damit sei ein »wichtiges Etappenziel« in dem Krieg erreicht. Am Montag wurden Zivilisten im Norden Gazas erneut aufgefordert, sich in den Süden zu begeben. In der Nacht zum Montag hatte die jordanische Luftwaffe Hilfsgüter und Medikamente über einem jordanischen Feldlazarett in Gaza abgeworfen. Die Maßnahme sei mit Israel abgesprochen gewesen.

Am Sonntag hatte US-Außenminister Antony Blinken mit dem zypriotischen Präsidenten Nikos Christodoulidis in Larnaka über eine Initiative gesprochen, einen Seekorridor für Hilfsgüter nach Gaza einzurichten. Auch mögliche Evakuierungen über Zypern seien bei dem Treffen Thema gewesen. Das US-Militär teilte am selben Tag mit, dass ein atomwaffenfähiges U-Boot die Gewässer der Krisenregion erreicht habe. Ebenfalls am Sonntag traf auch CIA-Direktor William Burns in Israel ein, wie die Nachrichtenseite Axios am Sonntag mitteilte.

Dem Gesundheitsministerium in Gaza zufolge hat sich die Zahl der seit dem 7. Oktober getöteten Palästinenser am Montag auf mehr als 10.165 erhöht. Darunter seien mehr als 4.000 Minderjährige. Im gleichen Zeitraum wurden 1.400 Israelis getötet. Am Sonntag veröffentlichte der Ständige interinstitutionelle Ausschuss der höchsten UN-Organisationen in Genf einen Aufruf zu einem sofortigen Waffenstillstand. »Genug ist genug«, heißt es darin zum fortlaufenden Krieg: »Das muss sofort aufhören.«