»Industriestrompreis«: 2.500 Chemie-Beschäftigte bei Kundgebung

Silas Stein/dpa Kapital und Belegschaftsvertretung Hand in Hand bei Unterstützung für energieintensive Industrie (Rottweil, 6.9.2023)

Leverkusen. Mehr als 2.500 Beschäftigte in der Chemieindustrie haben nach Gewerkschaftsangaben in Leverkusen an einer Kundgebung für einen sogenannten Industriestrompreis teilgenommen. Die Veranstaltung am Donnerstag im Industriegebiet »Chempark« stand unter dem Motto »Standorte und Beschäftigung retten – Brückenstrompreis jetzt«. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) fordert einen bis 2030 befristeten Preisdeckel für Strom, den größten Kostenblock für energieintensive Unternehmen.

Die Gewerkschaft ist Teil der »Allianz pro Brückenstrompreis«, in der der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die IG Metall und diverse Branchenverbände zusammengeschlossen sind. Die Bundesländer sprechen sich einhellig ebenfalls für eine Strompreisentlastung aus.

Der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil (SPD) forderte in der Wirtschaftswoche eine zügige Lösung. »Wer es gut mit unserer Volkswirtschaft meint, kann der Bundespolitik nur zu einem Brückenstrompreis für energieintensive Unternehmen raten.«

Die Regierungskoalition diskutiert bereits seit Monaten über einen verbilligten Strompreis für besonders energieintensive Industriezweige. Grüne und SPD-Fraktion sind dafür, die FDP dagegen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich wiederholt skeptisch. Er trifft am Montag die Regierungschefs der Länder. (AFP/jW)