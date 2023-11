IMAGO/UPI Photo Flucht vor dem Krieg: US-Amerikanerin wartet auf die Erlaubnis zum Grenzübertritt (Rafah, 2.11.2023)

Ägypten hat angekündigt, bei der Evakuierung von Menschen mit ausländischer oder doppelter Staatsbürgerschaft aus Gaza helfen zu wollen. Der stellvertretende Außenminister Ismail Khairat sprach am Donnerstag von »etwa 7.000« Personen, wie AFP mitteilte. Am Mittwoch war der Grenzübergang Rafah zwischen dem Küstenstreifen und Ägypten erstmals seit dem 7. Oktober für den Personenverkehr geöffnet worden. Mehr als 400 Menschen konnten Gaza verlassen. Zuvor hatten lediglich wenige Hilfskonvois Rafah passiert. Am Donnerstag wurde die Ausreise weiterer 500 Menschen erwartet.

Zu den Evakuierten zählt auch medizinisches Personal. So sprach die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« auf ihrer Webseite davon, dass ihre internationalen Mitarbeiter, die zuvor nicht hätten ausreisen können, am Mittwoch »erfolgreich« die Grenze überquert hätten. Auch eine Reihe schwerverletzter Patienten sei nach Ägypten verbracht worden. Allerdings gebe es immer noch mehr als 20.000 Verletzte in Gaza, die aufgrund der israelischen Belagerung nicht behandelt werden könnten. Nach Angaben lokaler Behörden vom Donnerstag fehlt 16 von den insgesamt 35 Krankenhäusern in dem umkämpften Gebiet Diesel für ihre Stromgeneratoren.

Israel hat die Einfuhr von Treibstoff unterbunden. Die Besatzungsmacht befürchtet, dass die Hamas ihn beispielsweise zum Betrieb von Belüftungsanlagen für das unterirdische Tunnelsystem in Gaza verwenden könne. In der Nacht zu Donnerstag wurde der Küstenstreifen weiter bombardiert. Palästinensische Kämpfer versuchten israelische Bodentruppen abzuwehren und feuerten Raketen Richtung Israel ab. Bei israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Dschabalija in Gaza waren am Dienstag und Mittwoch nach lokalen Angaben mindestens 195 Palästinenser getötet worden. Rund 120 würden unter den Trümmern vermisst. Offiziellen Angaben zufolge wurden seit dem 7. Oktober insgesamt mindestens 9.159 Palästinenser getötet und mehr als 24.000 verletzt. 1,4 Millionen Menschen befinden sich innerhalb Gazas auf der Flucht.