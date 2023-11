IMAGO/Sven Simon

Was viele Supermarktketten als Vergünstigungsoffensive ausgeben, ist offenbar nur eine kurze Delle in der aufsteigenden Preiskurve. Wie das Handelsblatt am Donnerstag mit Bezug auf eine aktuelle Analyse eines Preisvergleichsanbieters berichtete, sind mehr als die Hälfte der angebotenen Waren im Einzelhandel in diesem Jahr teurer geworden: 54,1 Prozent. Zwar sei die Inflation im Oktober bei 3,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf den niedrigsten Stand seit August 2021 gefallen. Wie das Düsseldorfer Wirtschaftsblatt jedoch richtigerweise feststellt, hatte es damals »schon starke Preisaufschläge gegeben«.

Bei nur 4,3 Prozent der Produkte findet sich laut Artikel eine Preissenkung. Doch kann diese den vorherigen Preisanstieg nicht ausgleichen. Meist liege der Preisrückgang nur bei 20 bis 50 Prozent des vorherigen Anstiegs, erklärte der Chef des Preisvergleichsanbieters demnach. Bei den großen Ketten wie Lidl und Kaufland sowie Aldi Nord und Aldi Süd handele es sich »meist um Eigenmarken« der Einzelhändler. Sinkende Kosten könnten von den Herstellern »schneller an den Verbraucher weitergereicht werden«, befand das Handelsblatt. Doch hatten die Ketten diese Eigenmarken im vergangenen Jahr besonders stark verteuert.

Um »eine verbesserte Wahrnehmung« bei jenen zu erzielen, die wegen hoher Lebenshaltungskosten »selbst bei Alltagsprodukten zurückhaltend einkaufen«, verzichteten einige Händler nun auf Gewinnmargen. Nachdem Groß- und Einzelhandel sich zuletzt einen Preiskampf geliefert hatten, hat die Kostenzumutung bei einem Großteil der Bevölkerung nun offenbar ein Ende erreicht. Für Lohnabhängige ist in diesem Jahr erneut unter dem Strich ein Reallohnverlust zu tragen: Angesichts der weiter steigender Mieten – und Lebensmittelpreise – kann von einem »billigen Herbst« für Beschäftigte in der BRD keine Rede sein.