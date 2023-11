Nigeria: Islamisten töten rund 40 Dorfbewohner

Jossy Ola/AP/dpa Von Kugeln durchlöchertes Auto am Ort eines Angriffs in Maiduguri (24.02.2021)

Maiduguri. In Nigeria sind rund 40 Dorfbewohner bei einem mutmaßlichen Angriff der islamistischen Gruppierung Boko Haram getötet worden. Am Montagabend hätten Boko-Haram-Kämpfer das Dorf Gurokayeya im Bundesstaat Yobe überfallen und mindestens 17 Menschen getötet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als am Dienstag die Dorfbewohner von der Beerdigung zurückgekommen seien, sei ein Sprengsatz explodiert. Dabei seien mindestens 20 Menschen gestorben.

Dies sei der erste größere Angriff in dem nordöstlichen Bundesstaat seit 18 Monaten gewesen, sagte Polizeisprecher Abdulkarim Dungus. Ein Bekenntnis von Boko Haram lag zunächst nicht vor. Die islamistische Gruppe hat in der Vergangenheit vor allem im benachbarten Bundesstaat Borno wiederholt Dorfbewohner getötet und entführt. Borno ist der Hauptschauplatz eines seit 14 Jahren andauernden Krieges von Aufständischen gegen die nigerianische Zentralregierung. (Reuters/jW)