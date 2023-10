Niederlande sichern Ukraine schnelle F-16-Lieferung zu

Ritzau Scanpix, Mads Claus Rasmussen/Reuters Kriegsgerät im Anflug: Wolodimir Selenskij auf dem dänischen Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup (20.8.2023)

Den Haag. Die Niederlande wollen innerhalb der nächsten zwei Wochen der Ukraine die zugesagten Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Die F-16 würden in zwei Wochen im Trainingszentrum in Rumänien sein, teilte Ministerpräsident Mark Rutte am Montag auf der Plattform X mit. In Rumänien sollen ukrainische Piloten für diese Maschinen ausgebildet werden. Die Niederlande, Dänemark und Norwegen hatten der Ukraine F-16-Lieferungen zugesichert. Dem kriegführenden Land sollen nach bisherigem Stand mehr als 50 Flugzeuge geliefert werden. Unklar ist, wann die Kampfjets tatsächlich von der Ukraine eingesetzt werden können. (dpa/jW)