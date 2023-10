Hessen: CDU sondiert länger

Hannes P. Albert/dpa Kann sich den Juniorpartner aussuchen: Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (links), hier mit seinem nordrhein-westfälischen Amtskollegen Hendrik Wüst (Frankfurt am Main, 12.10.2023)

Wiesbaden. Hessens CDU will als Siegerin der Landtagswahl eine Entscheidung über ihren Partner für Koalitionsverhandlungen offenbar noch nicht in dieser Woche fällen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa führen die Christdemokraten vorerst weitere vertrauliche Sondierungsgespräche jeweils mit den Grünen und der SPD.

Ministerpräsident und CDU-Landeschef Boris Rhein hatte die vergangene Woche und damit die hessischen Herbstferien zu einer »Reflexionswoche« nach den ersten Sondierungsgesprächen erklärt. Gleich nach der Landtagswahl am 8. Oktober in Hessen hatte die CDU vertrauliche Unterredungen mit Grünen und SPD begonnen. Auch mit der FDP sprach sie.

In Hessen kann sich die CDU als klare Wahlsiegerin aussuchen, ob sie erneut mit den Grünen oder mit der SPD ein Regierungsbündnis schmiedet. Die FDP, die es nur ganz knapp wieder in den Landtag schaffte, wäre dafür rechnerisch nicht nötig. Mit der deutlich erstarkten AfD will die CDU nicht sondieren. (dpa/jW)