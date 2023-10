Kommunikation gekappt: Israel weitet Krieg gegen Gaza aus

Eduardo Munoz/Reuters Solidarität mit Palästina am Donnerstag in New York

Gaza. Israel will nach eigenen Angaben Freitag nacht den Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen ausbauen. Dies teilt ein Militärsprecher am Freitag mit. Bewohner von Gaza-Stadt sollten sich nach Süden bewegen. Wie Al-Dschasira am Abend berichtete, wurden alle Kommunikationswege von israelischer Seite gekappt. »Der Gazastreifen ist praktisch schwarz geworden«, hieß es, »die nächsten Stunden könnten von entscheidender Bedeutung sein, nicht nur was in der UNO passiert, sondern auch was vor Ort in Gaza geschieht«.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass die humanitäre Organisation den Kontakt zur Einsatzzentrale im Gazastreifen und »all unseren dort tätigen Teams vollständig verloren« habe, »da die israelischen Behörden alle Festnetz-, Mobilfunk- und Internetverbindungen gekappt haben«. Dadurch sei etwa die zentrale Notrufnummer »101« beeinträchtigt und die Ankunft von Krankenwagen zu den Verwundeten und Verletzten behindert.

Zuvor hatte Militärsprecher Daniel Hagari erklärt, dass Erkenntnissen israelischer Geheimdienste zufolge die Hamas die größte Klinik in dem abgeriegelten Gebiet in Gaza-Stadt als Kommando- und Kontrollzentrum missbrauche. »Hamas-Terroristen operieren innerhalb und unter dem Schifa-Krankenhaus«, sagte Hagari am Freitag. Zu der unterirdischen Basis führten Tunnel von außerhalb, zudem gebe es innerhalb der Klinik einen Eingang. Die Hamas nutze zudem auch verschiedene Abteilungen des Krankenhauses, um »Terroraktivitäten« und Raketenabschüsse zu befehlen und zu kontrollieren, sagte er. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Auch andere Kliniken würden für die Zwecke der Organisation missbraucht. »Die Hamas führt Krieg aus Krankenhäusern heraus«, sagte Hagari weiter. In den Krankenhäusern im Gazastreifen gebe es auch Treibstoff. »Die Hamas nutzt ihn für ihre Terrorinfrastruktur«, behauptete Hagari. Nach dem Massaker vom 7. Oktober seien zudem »Hunderte Terroristen« in das Krankenhaus geströmt, um sich dort zu verstecken. Hagari berief sich auf Geheimdiensterkenntnisse. Die Armee zeigte unter anderem Satellitenbilder und weitere Materialien, die den Vorwurf beweisen sollen.

Die Hamas bestritt diese Aussagen. Das Krankenhaus werde nicht für »militärische Zwecke« genutzt. Die Organisation warf Israel Pläne vor, die gesamte medizinische Versorgung in dem Küstengebiet zerstören zu wollen. (Reuters/dpa/jW)