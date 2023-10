Kirche in Spanien: Geschätzt Hunderttausende Opfer sexualisierter Gewalt

Jesús Hellín/EUROPA PRESS/dpa Angel Gabilondo, Ombudsmann und Leiter der Untersuchungskommission, am Freitag in Madrid

Madrid. In der katholischen Kirche Spaniens sind in den vergangenen Jahrzehnten einer unabhängigen Untersuchung zufolge geschätzt mindestens 236.000 Menschen als Minderjährige sexualisierter Gewalt ausgesetzt gewesen. Diese Schätzung basiere auf einer von einer Untersuchungskommission des Parlaments in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts GAD3, sagte der spanische Ombudsmann und Kommissionsleiter Ángel Gabilondo am Freitag bei der Vorstellung des Berichts im Unterhaus des Parlaments in Madrid. Er schlug einen staatlichen Entschädigungsfonds für die Opfer vor. 0,6 Prozent der rund 8.000 befragten Erwachsenen hätten versichert, sie seien als Kinder oder Jugendliche Opfer von Gewalt durch einen Geistlichen in kirchlichen Einrichtungen gewesen, sagte Gabilondo. Sogar 1,13 Prozent hätten erklärt, ihnen sei als Minderjährige »in einem religiösen Umfeld« sexualisierte Gewalt angetan worden. Damit würde sich die geschätzte Zahl der Opfer per Hochrechnung auf circa 445.000 erhöhen. Die Untersuchung dauerte 15 Monate. (dpa/jW)