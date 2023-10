Drittes »Iris-T«-System an Ukraine übergeben

Christoph Schmidt/dpa Iris-T-System auf dem Firmengelände von Diehl Defence (Überlingen, 26.5.2023)

Berlin. Die Ukraine hat von der deutschen Regierung ein drittes Flugabwehrsystem vom Typ »Iris-T« erhalten. Es sei in dieser Woche übergeben worden und bestehe aus drei Startgeräten, einem Radarsensor, einem Generator und Klimagerät und den dazugehörigen Lenkflugkörpern, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Freitag mit. Außerdem erhalte die Ukraine Ersatzteile und technisch-logistische Unterstützung. Deutschland leiste damit einen Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung, der kritischen Infrastruktur und der Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine.

Das Luftabwehrsystem Iris-T SLM ermöglicht nach Angaben des Herstellers Diehl Defence die Abwehr von Angriffen durch Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen. Das System kann auf Ziele bis 20 Kilometer Flughöhe und 40 Kilometer Entfernung feuern. Ein einzelnes System kann etwa eine mittlere Großstadt schützen. (dpa/jW)