São Paulo. Max Verstappen hat auch das letzte Sprintrennen des Jahres in der Formel 1 gewonnen. Von Startrang zwei aus raste der 26 Jahre alte Niederländer am Sonnabend in Brasilien zum Sieg vor Pole-Setter Lando Norris. Der Brite hatte im McLaren den niederländischen Red-Bull-Star direkt nach dem Start in São Paulo passieren lassen müssen. (dpa/jW)