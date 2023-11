London. Emma Hayes, Trainerin des Frauenteams des FC Chelsea, soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge neue Cheftrainerin der US-Fußballerinnen werden. Demnach habe der Vorstand des US-Fußballverbands der Personalie zugestimmt, berichtete unter anderem ESPN. Zuvor hatte Chelsea am Sonnabend mitgeteilt, dass Hayes den englischen Meister der Women’s Super League (WSL) am Ende der Saison verlassen wird. Chelsea kündigte dabei an, Hayes würde gehen, »um eine neue Chance außerhalb der WSL und des Vereinsfußballs zu verfolgen«. (dpa/jW)