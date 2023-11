Antifa

In der aktuellen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA erinnert Regina Girod an den vor 20 Jahren verstorbenen ersten gesamtdeutschen Vorsitzenden des Verbandes, Fred Dellheim. Ulrich Schneider schreibt über die »Internationale Antifaschisten-Liga« von 1923/24. Ellen Händler ist nicht zufrieden mit der noch bis Januar 2024 im Jüdischen Museum Berlin gezeigten Ausstellung zu jüdischem Leben in der DDR: Die Chance, die »Vielfalt und Widersprüchlichkeit« zu zeigen, sei »vertan« worden: Die »Mehrzahl der in der Ausstellung Porträtierten« habe die DDR verlassen; »nicht zu entdecken« seien dagegen »Porträts jüdischer DDR-Persönlichkeiten«. Kuratiert sei die Ausstellung »aus der Sicht Westdeutscher«. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, November/Dezember 2023, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

International

In der außenpolitischen Zeitschrift aus Wien blickt Wendelin Ettmayer auf 200 Jahre Monroe-Doktrin und die Folgen zurück. Dieter Segert untersucht Entstehung und Funktion des gegenwärtigen politischen Systems in Russland. Herbert Maurer geht den Anfängen des Karabach-Konfliktes in der Zeit von »Glasnost« und »Perestroika« nach. Werner Ruf fragt, ob Algerien sich zu einer »afrikanischen Führungsmacht« entwickeln kann. Michael Wögerer beschäftigt sich mit der Lage Kubas, Matin Baraki mit der Situation in Afghanistan. Werner Wintersteiner erinnert an den »Thirring-Plan« zur vollständigen Abrüstung Österreichs aus dem Jahr 1963. (jW)

International. Die Zeitschrift für internationale Politik, Nr. 5/2023, 58 Seiten, 7,50 Euro, Bezug: Arbeitsgemeinschaft Internationale Publizistik, Quellenstraße 2C, A-1100 Wien, E-Mail: office@international.or.at

SoZ

Im Novemberheft der SoZ schreibt Gerhard Klas über »Union Busting« bei Prominent in Heidelberg, der Firma des »Arbeitgeberpräsidenten« Rainer Dulger. Ayse Tekin stellt die Arbeiterpartei der Türkei (TIP) vor. Patrick Bond bezweifelt, dass die Regierungen der Schwellenländer des Südens etwas gegen die »neoliberale Weltordnung« unternehmen wollen. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 38/Nr. 11, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de