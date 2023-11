Martin Juen/SEPA.Media/imago Selten geworden: Antikriegslosung bei einer Maikundgebung in Wien (1.5.2022)

Die Friedensbewegung liegt, sieht man von vereinzelten, gegen heftige Gegenkampagnen erreichten Mobilisierungserfolgen ab, am Boden. Gegen das indirekte Eingreifen von NATO und EU in den Krieg in der Ukraine regt sich kaum Widerstand. Gingen gegen die Kriege in Serbien, Afghanistan und dem Irak noch Millionen Menschen in Europa auf die Straße, so erfolgte 2022 vor allem eine Mobilisierung nicht gegen, sondern für das Programm der »eigenen« Regierungen. Im Februar 2023 versammelten sich Zehntausende vor dem Brandenburger Tor, um ihre Opposition gegen die Politik der deutschen Regierung zu zeigen – gegen den erbitterten Widerstand auch von Teilen des »linken« politischen Spektrums.

Letztlich ist das auch ein weiterer Ausdruck des politisch-ideologischen Niedergangs weiter Teile der Linken, der seit Jahrzehnten anhält. Der Zusammenbruch der Sowjetunion habe dazu geführt, dass Oppositionsstimmen auch im Westen immer weniger werden, betont der österreichische Autor Hannes Hofbauer in einem neuen Sammelband, der sich mit den Folgen des Ukraine-Krieges befasst. Auch im neutralen Österreich gewännen etwa in der Sozialdemokratie die »Transatlantiker« bestimmenden Einfluss. Von der Sozialdemokratie bis in Teile der radikalen Linken sei der prinzipielle Konsens, imperialistische Kriege abzulehnen, verlorengegangenen, meint Hofbauer. Selbst bei der KPÖ sei nicht mehr klar, »ob sie gegen Krieg ist«. Das sei bereits 1999 sichtbar geworden, als Teile der Partei sich weigerten, gegen die NATO-Bombardierung Serbiens zu mobilisieren, erinnert er sich.

Ein Text über die Schwäche der Friedensbewegung, in dem er die KPÖ aufforderte, eine Bewegung gegen den Krieg in der Ukraine aufzubauen, wurde von der Redaktion der Parteizeitung Volksstimme abgelehnt, berichtet Karl Reitter, der selbst in der Volksstimme-Redaktion war und inzwischen diese sowie die KPÖ verließ.

Das fast Verrückte daran ist, dass sich auch die politische Linke damit in einen Gegensatz zur Stimmung in der Gesellschaft bringt: Umfragen in Österreich zeigen durchweg seit Februar 2022, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen Waffenlieferungen oder anderes militärisches Eingreifen Österreichs und der EU in der Ukraine ist und an der Neutralität festhalten möchte. Allerdings äußert sich das vorerst nur in passiver Opposition – ein Rückzug aus dem politischen Leben und ein Ende des Medienkonsums. Hofbauer und Stefan Kraft haben vor diesem Hintergrund Autoren versammelt, die »weder die offizielle westliche noch die russische Propaganda mittragen wollen«, schreiben sie im Vorwort.

Andrea Komlosy schreibt über die ukrainische Geschichte von 1917 bis 1991, Peter Wahl über die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges und Hofbauer über das Minsker Abkommen von 2015 und die ukrainische Weigerung, dieses Abkommen umzusetzen. Der Blick wird aber auch auf Russland gerichtet. Dort sei der großrussische Chauvinismus erstarkt, worüber Stefan Kraft und der derzeit im Gefängnis in Russland sitzende linke Aktivist Boris Kagarlizki (englische Verlagsschreibweise: Kagarlitsky)schreiben. Dem Aufstieg rechter Kräfte wird ein eigener Abschnitt gewidmet. Olga Baischa (englische Verlagsschreibweise: Baysha) und Andrej Hunko erläutern den Aufstieg faschistischer Kräfte in der ­Ukraine. Erhard Crome wirft einen Blick auf die Kriegspolitik in Deutschland.

Sabine Schiffer und Sabine Kebir befassen sich mit dem Komplex Medien und Kriegspropaganda. Die bellizistische Hegemonie in Medien und Politik werde durch die Etablierung eines »Krisenkapitalismus« vermittelt, wie Thomas Fazi in einem empfehlenswerten Kapitel erläutert. Begonnen habe der Prozess, mit dem auch medial die Krise zur »Norm« erhoben wurde, mit dem nach dem 11. September eingeläuteten »Krieg gegen den Terror«. Seither löse eine Krise die andere ab.

Die Herausgeber haben einen gelungenen Sammelband zusammengestellt, der vor allem darauf zielt, Argumente gegen Bellizismus und Militarismus zusammenzustellen. Der Band wurde vor dem Beginn des aktuellen Kriegs im Nahen Osten fertiggestellt und veröffentlicht, aber es fällt dem Leser nicht schwer, zu erkennen, wie die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg festgestellten Mechanismen in Hinsicht auf den Gazakrieg erneut in Aktion getreten sind: krass einseitige politisch-mediale Mobilisierung für eine beteiligte Seite, kampagnenartige Bekämpfung jeder Form von offenem Protest gegen die staatliche und mediale Linie. Und einmal mehr machen Teile der politischen Linken deutlich, dass sie kein Akteur der Friedensbewegung mehr sein wollen.