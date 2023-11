Missy Elliott ist die erste Rapperin in der US-amerikanischen Rock and Roll Hall of Fame. Die Aufnahme der 52jährigen US-Musikerin wurde am Freitag in New York mit allerlei Tamtam gefeiert. Neben Elliott wurden dieses Jahr unter anderem Kate Bush, Sheryl Crow, der 2016 gestorbene George Michael, Willie Nelson und die Band Rage Against the Machine in die Ruhmeshalle der Musikstars aufgenommen. (dpa/jW)