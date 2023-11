Splitter-Verlag Am Set von Steven Spielbergs »Der weiße Hai«: Produzenten John Milius (o. l.) und George Lucas

Am 13. Februar 1895 meldeten zwei Brüder mit dem schönen und passenden Namen Licht (frz. lumière) das Patent des Kinematographen an. Die (wahrscheinlich) erste öffentliche Filmvorführung gab es am 28. Dezember desselben Jahres im Grand Café am Boulevard des Capucines in Paris. Seither werden Filme gedreht, und weil selbst Filmnarren oder feiner ausgedrückt »Cinephile« zwar vieles kennen, aber nicht alles wissen können, gibt es zahllose wohlmeinende Bücher über die »Klassiker der Filmgeschichte«, die in den vergangenen knapp 130 Jahren entstanden sind.

Das von den zwei Kinofachleuten Alexis Thébaudeau und Elsa Gambin zusammengestellte Buch mit diesem Titel und Thema sticht hervor, weil es von rund zwei Dutzend Comiczeichnern und – immer noch eine Seltenheit – acht Zeichnerinnen illustriert wurde. Das sieht dann so aus: Eine einleitende Seite zeigt ein Filmposter und ein Standbild, fasst den Film kurz zusammen und ordnet ihn in den historischen Zusammenhang seiner Entstehungszeit ein. Drei Seiten Comic erzählen eine Begebenheit rund um die Produktion oder die ersten Aufführungen, dann folgt eine Doppelseite mit Fotos vom und Informationen zum Dreh, wie heute üblich, angereichert mit mehr oder weniger nützlichen »Fun facts«. So erfährt man über George Méliès, dass er vor der »Reise zum Mond«, jenem trickreichen Langfilm mit dem ikonischen Bild der Rakete im Mondgesicht, als Zauberer gearbeitet und sogar das Theater von Jean Eugène Robert-Houdin übernommen hatte. Méliès’ Filme wurden berühmt, brachten ihm aber keinen kommerziellen Erfolg, weil der Publikumsgeschmack sich änderte, aber auch, weil der Erfinder und Geschäftsmann Thomas Edison ihn bestahl. Nach dem Ersten Weltkrieg verbrannte er alle Filme, die er noch besaß, und verkaufte Süßigkeiten und Spielzeuge in einem kleinen Laden am Bahnhof Montparnasse.

Die ausgewählten Filme reichen von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert. Weil die »Klassiker« im französischen Original zwei Bände füllten, ist der Doppelband eine zweifache Zeitreise: In der Mitte geht es gleich nach den »Avengers« wieder mit der Erfindung des Kinos durch besagte Lumière-Brüder los. Das ist zu verschmerzen. Ein größerer, freilich den meisten Anthologien zu machender Vorwurf wäre der der falschen Auswahl. »Die sieben Samurai« von Akira Kurosawa ist der einzige der dreißig vorgestellten Filme, der nicht aus Europa oder den USA stammt. Bollywood, Latein­amerika, China, Korea? Kommen nicht vor, dafür achtmal Frankreich. Zeichentrick? In den Augen des Duos kein Film oder nicht wichtig genug.

Dafür bieten sie der Leserschaft etwas anderes, nämlich Comics. Vergleichbare Zusammenstellungen wie »100 Filmklassiker« (Taschen) oder »Großes Kino: Die besten Filme aller Zeiten« (Paragon) mit ebenfalls 100 (statt nur 30) besprochenen Filmen illustrieren ihre Texte mit Filmstills und Fotos vom Set oder den Kulissen und erzeugen damit den Anschein von Authentizität. Jeder weiß, dass Fotos gestellt sind und nur Ausschnitte eines Geschehens zeigen, selbst dokumentarische Aufnahmen werden ausgewählt und nachbearbeitet. Comicpanels dagegen geben gar nicht erst vor, die wahre Wirklichkeit zu sein, selbst abgemalte Fotografien erscheinen fiktionalisiert.

Umgekehrt können gezeichnete Bilder aber zeigen, was keine Kamera festgehalten hat, zum Beispiel den alten Méliès in seiner Süßwarenbude. Die Vielzahl der engagierten Zeichenkräfte mit ihren eigenen Stilen lädt auch zur Reflexion darüber ein, wie Kolorierung, Pinselstrich, Realitätsgrad, Knollennasigkeit, Bildaufbau, sprich: die Gesamtpalette der Zeichenkunst auf die Wahrnehmung und das Geschmacksurteil einwirken. Einzig im dreifarbig gehaltenen (weiß und zwei Orangetöne) Comic zu »Tödliches Kommando« wird bei der zeichnerischen Umsetzung der Hintergrundgeschichte Lautmalerei verwendet, der Comic zu »Metropolis« dagegen zeigt geradezu fotorealistische Farbverläufe, unter anderem von der Skyline New Yorks. Mit anderen Worten: Man lernt mindestens so viel über Comics wie über die ausgewählten Filme.