Thomas Mukoya/REUTERS Folge der Abhängigkeit: Absatzschwierigkeiten von Produkten aus dem Süden Afrikas (Nairobi, Kenia, 26.10.2023)

Mehr Planungssicherheit – das war die Hauptforderung der Vertreter afrikanischer Staaten auf dem 20. AGOA Trade and Economic Cooperation Forum, das am Sonnabend in Johannesburg endete. Der namensgebende African Growth and Opportunity Act (AGOA, Afrikanisches Wachstum-und-Chancen-Gesetz), eine im Jahr 2000 eingeführte US-Bestimmung, die derzeit 35 Ländern in Subsaharaafrika für gewisse Warengruppen zollfreien Zugang zum US-Markt gewährt, läuft 2025 aus. Zwar hat US-Präsident Joseph Biden in einer Grußbotschaft an das dreitägige AGOA-Forum klargemacht, sich für eine »zeitnahe« Verlängerung einsetzen zu wollen. Doch die Unklarheit, ob, wann und in welcher Form dies passiert, zeigt schon jetzt Auswirkungen auf afrikanische Volkswirtschaften.

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa drängte in seiner Eröffnungsrede am Freitag auf eine langfristige Verlängerung der AGOA-Regularien um mindestens zehn Jahre. Zwar hätte der bevorzugte Marktzugang Ländern in Subsaharaafrika ökonomische Vorteile gebracht, AGOA bliebe aber hinter den Möglichkeiten zurück, und »viel mehr« könne getan werden, so Ramaphosa. »Die frühzeitige Neuautorisierung und Erneuerung von AGOA, mit einem besonderen Augenmerk darauf, wie AGOA verbessert werden kann, würde helfen, dass die Gesetzgebung ihre Ziele erreicht und ihr volles Potential ausschöpft«, so der Staatschef.

Direkter ging sein Handelsminister Ebrahim Patel auf die Folgen der verzögerten Erneuerung des Gesetzes ein: »Investoren haben schon angefangen, auf den Pauseknopf zu drücken, Einkäufer fangen auch an, auf den Pauseknopf zu drücken«, erklärte er am Sonnabend zum Abschluss des AGOA-Forums. Patels Behörde hatte das Treffen gemeinsam mit dem südafrikanischen Außenministerium organisiert. Während zahlreiche afrikanische Staaten auf Ministerebene in Johannesburg vertreten waren, hatten die USA lediglich eine Delegation unter Führung der Handelsbeauftragten Katherine Tai in die südafrikanische Wirtschaftsmetropole entsandt. US-Außenminister Antony Blinken schickte eine Videobotschaft an das Forum, in der er ankündigte, das Gesetz nicht nur verlängern, sondern »noch besser« machen zu wollen.

Eine Crux für die afrikanischen Staaten liegt allerdings allein schon darin, was AGOA ist: nämlich keinesfalls ein Handelsabkommen, als das es oft fälschlicherweise bezeichnet wird, sondern ein vom US-Kongress verhängtes Gesetz. Darüber, wie es ausgestaltet wird, ob es verlängert wird oder welche Länder von AGOA ausgeschlossen werden, entscheiden allein die USA. Diese Macht wird auch genutzt. Erst vor Wochenfrist hatte Biden angekündigt, Niger, Gabun, die Zentralafrikanische Republik und Uganda vom zollfreien Marktzugang ausschließen zu wollen, weil erstere zwei Staaten nicht ausreichend für politischen Pluralismus gesorgt und letztere zwei Menschenrechtsverletzungen begangen hätten. Burkina Faso, Guinea und Mali waren bereits nach Putschen in diesem und im vergangenen Jahr ausgeschlossen worden, Kamerun und Äthiopien hatten die Handelspräferenzen 2020 bzw. 2022 wegen des Vorwurfs von Verstößen gegen Menschenrechte entzogen bekommen. Mitunter reicht aber auch deutlich weniger: So wurde Ruanda von zollfreien Textilexporten ausgeschlossen, weil das Land seinerseits die Einfuhr von Second-Hand-Kleidung verboten hatte – gerade um die einheimische Wirtschaft zu stärken. Grund ist eine Klausel, die teilnehmende Staaten verpflichtet, US-Unternehmen freien Marktzugang zu gewähren.

Ökonomische Planungssicherheit kann es aufgrund dieses einseitigen Machtverhältnisses nicht geben, weder für afrikanische Regierungen noch für potentielle Investoren in diesen Ländern. Abhängigkeit schafft das AGOA, auch wenn die Bedeutung der USA als Handelspartner seit 2011 rapide abgenommen hat. Seitdem gingen die US-Importe aus AGOA-Teilnehmerländern von 72 auf 30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 zurück. Lediglich 10,2 Milliarden US-Dollar, also nur etwa ein Drittel dieser Einfuhren, war dabei auch aufgrund der AGOA-Regularien zollfrei. Für die USA ist das gesamtwirtschaftlich nahezu unbedeutend, für manche afrikanische Staaten hätte ein Wegfall des zollfreien Marktzugangs aber zumindest kurzfristig schwerwiegende Folgen.