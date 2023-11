Alex Halada/imago Falscher Kompromiss: Internationalistische Unterstützung passt nicht ins Wahlprogramm (Wien, 14.10.2023)

Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) rüstet sich für ein wichtiges Wahljahr. Nach fulminanten Wahlergebnissen in Graz, Steiermark und dem Bundesland Salzburg erhofft sich die Partei den Wiedereinzug ins Parlament, aus dem sie 1959 flog. Zur Vorbereitung trafen sich 300 Parteimitglieder am Wochenende in Graz. Die Parteikonferenz war die erste seit 20 Jahren, an der Genossen aus der Steiermark teilnahmen. Die Spaltung der KPÖ in eine Bundesfraktion und eine steirische Regionalgruppe ist damit formell überwunden. Zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahlen wurde Tobias Schweiger gekürt. Auf Platz zwei des Stimmzettels wird Bettina Prochaska erscheinen. Schweiger ist Teil jener Gruppe ehemaliger Grüner, die nach dem Rauswurf aus den Bundes-Grünen unter dem Namen Junge Linke der Bundes-KPÖ neues Leben einhauchten. Prochaska arbeitet im Pflegebereich und wurde vor wenigen Jahren in Salzburg KPÖ-Mitglied.

Die Wahlkämpfe in den 2024 anstehenden Wahlen des Nationalrats, des EU-Parlaments, zweier Landtage und des Gemeinderats- und Bürgermeisters in Salzburg, werden sich um fünf Themenkreise drehen: Wohnen, Teuerung, Pflege, Neutralität und Klima. In Fragen des Internationalismus und Antiimperialismus will sich die Partei jedoch nicht positionieren. Auf die Frage zum Krieg in Nahost sagte Schweiger auf der Pressekonferenz: »Es geht nicht darum, auf welche Seite man sich stellt. (…) Es ist grauenhaft, wie auf beiden Seiten gestorben wird.« Eine Verurteilung der israelischen Kriegsverbrechen in Gaza war nicht zu vernehmen. Dies hat zu Spannungen mit der Jugendorganisation Kommunistische Jugend Österreich (KJÖ) geführt. KPÖ-Mitglieder gaben gegenüber jW an, dass es auf dem Kongress zu einer Diskussion über die Parteihaltung zum Nahostkonflikt gekommen ist. Ergebnisse wurden jedoch nicht öffentlich kommuniziert.

Eine Antwort auf die Frage ihrer Positionierung gab die Partei am Abend. In Graz war eine Palästina-Solidaritätskundgebung angemeldet worden. Zeitlich war sie so angesetzt, dass KPÖ-Mitglieder vom Kongressort zum Startpunkt beim Bahnhof hätten kommen können. Von den 300 Delegierten erschien dann »ein Dutzend KJÖ-Mitglieder«, wie Teilnehmer jW berichteten.

Die ersten beiden Kundgebungen in Graz im Oktober waren von der Steirischen Friedensplattform und Franz Sölkner angemeldet und von der Polizei verboten worden: »Daraufhin gab es zwischen uns und Elke Kahr (KPÖ-Bürgermeisterin, jW) ein Gespräch«, so Sölkner gegenüber jW. Eine dritte Kundgebung am vergangenen Sonnabend wurde dann genehmigt. Sie war von einem KJÖ-Mitglied angemeldet worden. Daraus sei ein Bündnis zur Organisation weiterer Demonstrationen entstanden. Am Bündnistreffen vergangenen Montag habe die KJÖ teilgenommen und die jetzige Demonstration mitorganisiert, erzählt Christoph Pechtl von der trotzkistischen Gruppe »Funke«, der als Demonstrationsanmelder am Sonnabend eingesprungen war. Grund für sein Einspringen soll von seiten der KPÖ auf die Jungkommunisten ausgeübter Druck gewesen sein. Der Tenor: Die KPÖ wolle nicht mit Palästina assoziiert werden. Als Privatpersonen hätten KJÖ-Mitglieder die Demonstration dennoch weiter organisiert, erzählt Pechtl. Bei der Demonstration selbst traten sie ohne Transparente oder Fahnen auf. Einen KJÖ-Redebeitrag gab es nicht, obwohl die Demonstration noch am Sonnabend über die Social Media der KJÖ-Steiermark beworben worden war.

Für die erhofften Wahlerfolge werden offenbar konsequent internationalistische und antiimperialistische Positionen geopfert: Schon als nach Beginn der Gaza-Bombardierung die Bundes-KJÖ in einer Stellungnahme Solidarität mit den Palästinensern gezeigt und zu Kundgebungen in Wien mobilisiert hatte, distanzierte sich der Salzburger KPÖ-Bürgermeisterkandidat Kay-­Michael Dankl öffentlich. Die KJÖ sei keine Organisation der Partei, sondern die aus den Grünen entstandene Junge Linke. Zugleich rühmte er sich, dass es auf seine Initiative hin im Salzburger Landtag eine Schweigeminute für die israelischen Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktobers gegeben habe. Von einem Gedenken an die Opfer in Gaza ist nichts bekannt, aber das bringt in Österreich auch weniger Stimmen an der Wahlurne.