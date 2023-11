Kacper Pempel/REUTERS Treffen von Staatspräsident Duda mit den Anti-PiS-Koalitionären in Warschau (24.10.2023)

An diesem Montag wollen die wahrscheinlich künftigen Regierungsparteien in Polen ihr gemeinsames Regierungsprogramm vorstellen – wenigstens in groben Zügen. Vorab sind nur wenige Einzelheiten bekanntgeworden, aber das, was durchgesickert ist, macht eines deutlich: Nach der Zeit der Versprechungen kommt nun die Zeit der kleinen Münze. Bei der Parlamentswahl wurde die PiS zwar stärkste Kraft, schafft es jedoch nicht, eine Koalition zu bilden. Das Parteienbündnis um die »Bürgerplattform« von Donald Tusk, das liberal-konservative Bündnis »Dritter Weg« und die Linkspartei haben sich daher zusammengeschlossen.

Alle »weltanschaulichen« Themen wurden nach Darstellung des »Dritten Wegs« aus ihrem Koalitionsvertrag ausgeklammert. Zum Beispiel werden nun statt der von »Bürgerplattform« und Linkspartei versprochenen Fristenlösung in der Frage des Schwangerschaftsabbruchs die Aufhebung von deren Strafbarkeit, die mögliche Aufhebung der Rezeptpflicht für die »Pille danach« sowie die Wiedereinführung von kassenfinanzierter Narkose für Gebärende versprochen. Außerdem soll es wieder staatliche Zuschüsse für die künstliche Befruchtung geben. Gleichgeschlechtliche Ehewillige werden jedoch weiter warten müssen und wurden von Vertretern des »Dritten Wegs« belehrt, in Westeuropa hätten sich zivilrechtliche Partnerschaften doch auch bewährt. Zur Streichung der direkten und indirekten Subventionen für die katholische Kirche dagegen kein Wort, denn das wäre ja »weltanschaulich«.

Über die Postenverteilung haben die künftigen Koalitionsparteien noch wenig verlauten lassen. Sicher ist, dass Donald Tusk Regierungschef werden will und soll, aber dann hört es auch schon auf. Der Chef der Bauernpartei PSL, die Teil des »Dritten Weges« ist, will angeblich Verteidigungsminister werden. Die Linke ist unter anderem am Gesundheitsressort interessiert, aber nur, wenn der Finanzminister die Ausgaben für das Gesundheitswesen auf acht Prozent des Bruttosozialprodukts erhöht. Gehakel gab es um den Posten des Präsidenten der unteren Parlamentskammer. Den wollten sowohl Szymon Hołownia vom »Dritten Weg« – der das Amt wohl als Sprungbrett für seine Ambitionen nutzen will, 2025 Staatspräsident zu werden –, als auch der Vorsitzende der Linkspartei, Włodzimierz Czarzasty, haben.

Unterdessen versucht der amtierende Ministerpräsident, Mateusz Morawiecki (PiS), mit schon bewundernswerter Selbstverleugnung, vielleicht doch noch wenigstens die PSL für eine Koalition zu gewinnen. Obwohl das parlamentarische Kräfteverhältnis ein überwältigendes Übergewicht der von Morawiecki vertretenen »Vereinigten Rechten« gegenüber der PSL zeigt, erklärte Morawiecki am Wochenende, er sei bereit, unter PSL-Chef Kosiniak-Kamysz Minister zu werden, diesem also den Posten des Regierungschefs zu überlassen. Was im Hintergrund alles gemauschelt wird und ob die künftige Koalition ihre rechnerische Mehrheit von 248 Stimmen tatsächlich in vollem Umfang wird ausspielen können, zeigt sich am 13. November bei der konstituierenden Sitzung des neuen Sejms. Nicht ausgeschlossen ist nach wie vor, dass Staatschef Andrzej Duda dem »guten parlamentarischen Brauch« – den die PiS seit 2015 vielfach missachtet hat – folgt und zunächst Morawiecki als Chef der stärksten Partei mit der Regierungsbildung beauftragt. Was Adrian Zandberg vom Linksbündnis zu ironisch-mitleidigen Worten über die »Quälerei« Morawieckis durch Duda veranlasste.

Die von der PiS kontrollierten öffentlichen Medien haben in den Wochen seit der Wahl ihre Bemühungen vervielfacht, die künftige Koalition schlechtzureden, bevor sie auch nur zustande gekommen ist. Die angekündigte »Säuberung« der Staatssender TVP und Polskie Radio beantworten sie mit einer Kampagne gegen die von Donald Tusk und Partnern angeblich geplante Einschränkung der Pressefreiheit. Und sie schrecken das Publikum mit angeblichen Plänen der EU, Polen den Staatscharakter zu nehmen und es zu einem Bundesland der EU herabzustufen. Das geschieht in eigener Sache: Dem journalistischen Personal der Staatssender drohen nach einem Machtwechsel Entlassungen auf breiter Front.