Um 15 Milliarden Euro geht es in den Verhandlungen zwischen Siemens Energy und der Bundesregierung. Zehn Millionen davon sollen als erste Tranche möglichst schnell in Form von Garantien lockergemacht werden, die zu 80 Prozent vom Staat und zu 20 Prozent von den Banken gestemmt werden sollen. Dass es so oder so ähnlich kommen wird, daran hat die Bundesregierung von Anfang an keinen Zweifel gelassen. Ihr Kerninteresse ist dabei jedoch offenkundig nicht der Erhalt von Standorten und der weltweit rund 90.000 Arbeitsplätze. Vielmehr geht es um die strategische Relevanz des Konzerns. Denn einer der wenigen Wirtschaftsbereiche, bei denen die deutsche Industrie noch Hoffnungen hegt, künftig global eine wichtige Rolle zu spielen, ist Wasserstoff.

Laut ihrer Wasserstoffstrategie will die Regierung bis 2030 eine einheimische Erzeugungskapazität von zehn Gigawatt aufbauen und die Wertschöpfung im Land halten. Dafür braucht es umfassende Elektrolysekapazitäten – und die können nur wenige Konzerne bieten, Siemens Energy baut sie gerade aus. Welche Bedeutung das für die Bundesregierung hat, zeigt sich schon daran, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) bereits vor dem Ruf nach Staatshilfen persönlich zum Start der serienmäßigen Fertigung von Elektrolyseuren angekündigt hatten.

Zu den Staatshilfen hieß es dann aus dem Wirtschaftsministerium kurz nach der Forderung des Konzerns, man befinde sich »in intensiven Gesprächen«. Angesichts der drastischen Kürzungspolitik, mit der die Ampelkoalition kleinere Unternehmen und ihre Beschäftigten Krise für Krise im Regen stehen lässt, wäre es fürs Image natürlich gut, wenn auch Aktionären und Gläubigern ein Teil der Kosten übergeholfen werden könnte. Deshalb sollen die restlichen fünf Milliarden Euro in einer zweiten Tranche vom früheren Mutterkonzern, der Siemens AG, kommen.

Diese hält noch 25,1 Prozent der Anteile an Siemens Energy, will die kriselnde Extochter aber lieber weiter auf Distanz bringen. Seit der Abspaltung hat man die Anteile bereits um zehn Prozentpunkte reduziert. Diesen Kurs wollen die Aktionäre gerne beibehalten, um ihre Dividenden und den Wert ihrer Aktienpakete zu sichern. Deshalb sträubt sich Siemens-Chef Roland Busch bislang gegen das Engagement bei der abgespaltenen Tochter. Über dieses Verhalten zeigte man sich in der Bundesregierung zwar »durchaus irritiert«, wurde berichtet. Dass die Irritation ausreicht, die Siemens-Eigentümer umzustimmen, ist jedoch unwahrscheinlich.

Die Lösung könnte nun in Indien liegen. An der dort angesiedelten Siemens-Gesellschaft hält Siemens Energy nämlich 24 Prozent – was rund 3,3 Milliarden Euro entspricht. Ein Teil dieser Anteile könnte an die Siemens AG verscherbelt werden, die bereits Mehrheitseigner der indischen Gesellschaft ist. Diese wirtschaftet solide, und ein größeres Engagement dort dürfte für die Siemens-Aktionäre deutlich risikoärmer und damit attraktiver sein als eines bei Siemens Energy.