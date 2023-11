Po-Ming Cheung

In Hamburg haben am Sonnabend rund 1.000 Menschen an einer ­Demonstration gegen staatliche Repression und das kapitalistische System teilgenommen. Der Protest richtete sich auch gegen die Kriminalisierung von Kurdinnen und Kurden, der sozialen Klimaschutzbewegung, der zivilen Seenotrettung. Unter dem Motto »United – gegen Repression« zog die Demonstration durch die Innenstadt nach St. Pauli, wie der NDR berichtete. Aufgerufen hatte ein Bündnis aus Fußballfans, klimapolitischen Gruppen, antirassistischen und antifaschistischen Initiativen. (jW)