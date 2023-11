Ammar Awad/REUTERS Protest gegen Israels Rechtsregierung und Premier Benjamin Netanjahu am Sonnabend in Jerusalem

Vier Wochen nach Beginn des neuen Kriegs im Gazastreifen sind wahrscheinlich bereits mehr als 10.000 Tote zu beklagen, und ein Ende ist nicht abzusehen, da die Regierungen Israels, der USA, Deutschlands und anderer EU-Staaten übereinstimmend die weltweit erhobene Forderung nach einem Waffenstillstand ablehnen. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Sonnabend mit, dass bei den israelischen Angriffen mindestens 9.770 Menschen, darunter 4.800 Kinder, getötet worden seien. Das Kinderhilfswerk UNICEF und andere Unterorganisationen der Vereinten Nationen schätzen die Zahl der Getöteten ebenfalls in dieser Größenordnung.

Ungefähr 1,5 Millionen Menschen – das entspricht 70 Prozent der Bevölkerung des Gebiets, das nur halb so groß ist wie Hamburg – sind vor den ständigen Luftangriffen und der Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte geflüchtet. Die israelische Kriegspropaganda setzt ihre Versuche fort, die noch im Nordteil des Gazastreifens verbliebene Bevölkerung mit Flugblattabwürfen und massenhaft versandten E-Mails ebenfalls zur Flucht zu treiben. Der arabische Fernsehsender Al-Dschasira berichtete am Sonntag unter Berufung auf Ärzte vor Ort von 45 Todesopfern nach der Bombardierung des Al-Magasi-Flüchtlingsviertels. Hier leben nach Angaben des UNRWA mehr als 33.000 Menschen auf einer Fläche von 0,6 Quadratkilometern.

US-Außenminister Antony Blinken traf sich am Sonnabend in Amman mit seinen Amtskollegen aus Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Ägypten. Außerdem nahm laut Presseberichten ein Abgesandter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) an dem Gespräch teil, der vermutlich auch die Autonomieregierung in Ramallah vertrat. Während die arabischen Politiker für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen eintreten, lehnte Blinken diese Forderung ab. Seine Begründung: Die islamisch-fundamentalistische Hamas, die das Gebiet seit 2007 beherrscht, dürfe keine Gelegenheit erhalten, »sich neu zu gruppieren« und den Kampf später fortzusetzen. Die US-Regierung empfiehlt lediglich kurze »humanitäre Pausen«, aber nicht einmal darauf wollte sich Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Gespräch mit Blinken einlassen.

Vor der Weiterreise in die Türkei unternahm der US-Außenminister am Sonntag einen kurzen Abstecher nach Ramallah, wo er mit Präsident Mahmud Abbas zusammentraf. Washington will die Autonomieregierung überreden, nach dem Krieg die »Verantwortung« im Gazastreifen zu übernehmen. Abbas macht das jedoch von einer »umfassenden Lösung« abhängig, die die Bildung eines palästinensischen Staates unter Einschluss des seit 1967 besetzten Westjordanlands und Ostjerusalems beinhalten müsse.

In Israel nimmt die offen gezeigte Unzufriedenheit mit dem »Krisenmanagement« Netanjahus und der von ihm geführten Regierungskoalition aus Rechten und Ultrarechten zu. Auf Initiative von Familienangehörigen der etwa 240 Geiseln, die am 7. Oktober von palästinensischen Kämpfern in den Gazastreifen entführt wurden, demonstrierten in der Nacht zum Sonntag mehrere tausend Menschen in Tel Aviv für einen von der Hamas angebotenen Gefangenenaustausch. Ähnliche Kundgebungen fanden auch in anderen Städten statt, so mit einigen hundert Teilnehmern in der Umgebung von Netanjahus Wohnung in Jerusalem. Nach Angaben der Hamas vom Sonnabend werden mehr als 60 der von ihr entführten Geiseln infolge israelischer Luftangriffe auf den Gazastreifen vermisst.