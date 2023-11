Die Idee der Völkerverständigung ist im Ostjudentum so alt wie die Karpaten. Wie nützlich es ist, schon in jungen Jahren interkulturelle Kontakte zu knüpfen und mit seinen Talenten zu wuchern, veranschaulicht die Geschichte »Schaul und Iwan«, aufgeschrieben von Martin Buber. Darin unternimmt der Baalschem, Führer einer chassidischen Gemeinschaft, mit seinen Schülern und einem ihm vom Rabbi zur Aufsicht überlassenen Knaben eine Reise. Der Knabe heißt Schaul und ist sieben Jahre alt. In einer Dorfschenke macht die Reisegruppe Rast. Hier tanzen russische Bäuerinnen und Bauern etwas lahm zur Fiedelmusik. »Euer Fiedler taugt nichts!« sagt der Baalschem und empfiehlt den kleinen Schaul als Sänger. Die Bauern sind einverstanden, Schaul wird auf den Tisch gestellt und singt ein chassidisches Tanzlied, das den Gästen in die Beine fährt. In wilder Freude umtanzen sie den Tisch, darunter auch ein junger Kerl, der Schauls Namen wissen will. Er hopst zu ihm auf den Tisch und ruft ein ums andere Mal verzückt zum Takt: »Du Schaul, ich Iwan! Du Schaul, ich Iwan!«

30 Jahre später haben beide Karriere gemacht, Schaul als Kaufmann und Talmudlehrer, der wilde Tänzer als Clanchef. Es kommt, wie es kommen muss, nach einer Geschäftsreise wird Schaul von einer Räuberbande überfallen, ausgeraubt und dem Hauptmann derselben vorgeführt. Der schaut ihn durchdringend an und fragt: »Wie heißt du?« – »Schaul«. – »Du Schaul, ich Iwan!« jubelt der Boss, gibt ihm sein Geld zurück und lässt ihn nach Hause eskortieren.

Aus aktuellem politischen Anlass suchen wir nach Rezepten aus Dagestan, jener sowjetischen Teilrepublik am Kaspischen Meer, die kürzlich im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg unvorteilhaft von sich reden machte. Bislang wussten wir noch nicht einmal von ihrer Existenz. Man hört ja schließlich selten: »Heute gehen wir zum Dagestani (essen).« Schade eigentlich, denn die dagestanische Küche hat einiges zu bieten. Hier ein herbstlich-vegetarisches Gericht:

Kürbis-Tschudu

Für den Teig 400 g Mehl, einen TL Salz und 200 g Wasser mischen, mit dem Mixer etwa 20 Minuten lang kneten. Den Teig mit Plastikfolie abdecken und eine Stunde ruhen lassen. Zwei große Zwiebeln hacken und in Butter und Sonnenblumenöl etwa 15 bis 20 Minuten braten, bis sie weich und goldgelb sind. Dabei ständig umrühren. Einen Butternusskürbis schälen und das Fruchtfleisch reiben. Mit etwas Salz vermischen und etwa zehn Minuten ziehen lassen. Die Flüssigkeit aus der Masse pressen. Zwiebeln und Kürbis mischen, optional gehackte Walnusskerne dazugeben, alles mit rotem Paprika und evtl. etwas Thymian würzen. Den Teig in acht Teile teilen, kleine Kugeln formen und mit einem Handtuch abdecken. Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben. Kugeln zu dünnen ovalen Blättern ausrollen. Die Füllung auf die Hälfte der Blätter geben und die andere Hälfte darüberlegen. Ränder mit den Fingern andrücken und die rauen Stellen abschneiden. Die Pasteten in einer trockenen Pfanne ausbacken. Auf die andere Seite drehen, wenn der Boden mit braunen Blasen bedeckt ist. Heiße Pasteten mit Butter bestreichen, stapeln und warmhalten. Warm servieren.