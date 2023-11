Der Lough Neagh ist der größte Süßwassersee der irischen Insel. Im Norden gelegen, grenzt er an fünf Grafschaften und liefert über 40 Prozent des Trinkwassers für die Bevölkerung – und stirbt vor unseren Augen. Als Folge der Verschmutzung durch Unternehmen, Misswirtschaft der Regierung in Belfast und jahrelanger Vernachlässigung gedeihen Blaualgen (Cyanobakterien) und ersticken den See. Genährt werden sie durch menschliche und landwirtschaftliche Abwässer. Zusammen mit dem Temperaturanstieg und dem Vorkommen der invasiven Zebramuschel sind viele Faktoren zusammengekommen, die zu einer ökologischen Katastrophe geführt haben.

Zahlreiche tote Schwäne und Fische wurden gesichtet, die Aalindustrie wurde dezimiert, das Schwimmen und andere Wasseraktivitäten sind verboten. Viele Menschen greifen zu abgefülltem und gefiltertem Wasser, da sie dem aus den Leitungen nicht trauen, denn es gibt Berichte, dass Menschen nach dem Trinken krank wurden. Weite Teile des Lough Neagh sind inzwischen von der grellen Blüte der Blaualgen versumpft, die einen giftigen Gestank verströmen. Die Anwohner halten ihre Fenster geschlossen, da der schwefelartige Geruch unerträglich ist.

Aufgrund der derzeitigen politischen Lähmung in Stormont gibt es noch keine Maßnahmen dagegen; bereits die verschiedenen politischen Parteien sind sich uneinig, wie sie vorgehen sollen. In der Tat war es eine »Wachstumsstrategie« der Regierung, die die intensive Landwirtschaft an den Ufern des Sees förderte. Über 20 verschiedene Organisationen sind für das ökologische Gleichgewicht des Lough Neagh verantwortlich, aber es gibt keine Aufsichtsbehörde.

Der See befindet sich derzeit im Eigentum des 12. Earl of Shaftesbury, Nicholas Ashley-Cooper. Der englische Aristokrat erbte das Gewässerbett und die Ufer des Lough Neagh als Nachkomme von Sir Arthur Chichester, der im 17. Jahrhundert nach einem gewaltsamen Feldzug gegen die einheimischen Iren Besitzansprüche erhob. Ashley-Cooper, der bereits von der zerstörerischen Sandausbaggerung des Lough profitierte, hat sich bereit erklärt, den See zu verkaufen. Dem wurde entgegengehalten, er solle einfach auf seinen Anspruch verzichten und das Gebiet kostenlos an die Bevölkerung zurückgeben.

Kampagnengruppen machen unterdessen auf die Krise aufmerksam. Eine der bekanntesten ist das Kollektiv »Love our Lough«, das in enger Zusammenarbeit mit den »Friends of the Earth Northern Ireland« eine »Totenwache« veranstaltete. Inszeniert wurde auch ein Tatort, bei dem das Büro der nordirischen Umweltbehörde abgeriegelt wurde und die Aktivisten forensische Anzüge trugen, um nach Beweisen zu suchen, wer den Lough getötet hat. Im Oktober fand in Belfast eine große Demonstration statt, die von Tausenden unterstützt wurde. Die Menschen werden nicht aufhören, auf das Problem aufmerksam zu machen, bis Maßnahmen ergriffen werden, um den See wieder zum Leben zu erwecken und ihn wieder atmen zu lassen.