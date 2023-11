»20 Jahre International Coalition to Ban Uranium Weapons«. Podiumsdiskussion. Studien zeigen, dass nach dem Einsatz von Uranmunition in Kriegsgebieten, Erkrankungen und gesundheitliche Schädigungen bei den Menschen in betroffenen Gebieten signifikant anstiegen. Die Lieferung und der Einsatz von DU-Munition in der Ukraine bringt das Thema wieder in die Öffentlichkeit. Dienstag, 7.11., 11 Uhr. Ort: Lima – Weltwirtschaft im Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80, München. Veranstalter: Münchner Friedensbündnis u. a.

»Tania la Guerillera. Von Brandenburg an die Seite Che Guevaras«. Vernissage. Die Ausstellung zum Leben und Mythos von Tamara Bunke wurde von Studenten der HTW Berlin unter Leitung von Professor Oliver Rump in Kooperation mit Cuba Sí erstellt. Dazu wurde der Nachlass von Tamara Bunke gesichtet, erschlossen und ausgewertet. Mittwoch, 8.11., 18 Uhr. Ort: Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, Potsdam. Veranstalter: Kommunalpolitisches Forum Land Brandenburg

»Die Nakba aus einer jüdisch-israelischen Perspektive«. Vortrag. Palästinenser, die 1948 aus ihren Häusern vertrieben wurden, spuken weiterhin im israelischen Unterbewusstsein. Je mehr man versucht, die Nakba zu vergessen, desto hartnäckiger wird die Erinnerung daran. Shir Hever, Geschäftsführer des Bündnisses für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern, spricht über seine Kindheit, wie er von der Nakba erfuhr und wie seine Familie in den Krieg von 1948 verwickelt war. Mittwoch, 8.11., 19 Uhr. Ort: Kleiner Saal im Stadtteilzentrum, Vahrenwalder Str. 92, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative