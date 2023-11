Androniki Christodoulou/REUTERS Konsum und Export sind in Japan durch Inflation und verlangsamtes Wachstum der Volksrepublik China zurückgegangen

Der japanische Premierminister Kishida Fumio hat es in diesen Tagen schwer: Es hagelt Kritik von links und rechts, seitdem das Parlament am zwanzigsten Oktober wieder zu tagen begonnen hat. Zu offensichtlich ist, dass seine politischen Züge nur dem Ziel dienen, sich aus dem Umfragetief zu hieven und die Wahlen zum Vorsitz der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) im nächsten September zu gewinnen.

So auch am Donnerstag, als das japanische Kabinett ein milliardenschweres Maßnahmenpaket verabschiedete, um die Wirtschaft zu stützen und Haushalte, die mit steigenden Preisen zu kämpfen haben, ein bisschen zu entlasten. Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal bei weitem nicht mehr so stark gewachsen wie noch in den Monaten zuvor. Die Inflation und Chinas verlangsamtes Wachstum hatten einen negativen Einfluss auf Konsum und Export.

Die Teuerung hält sich in Japan zwar weniger hartnäckig als in Europa. Doch der fallende Yen und der Krieg in der Ukraine haben auch hier einen Einfluss auf die Preisentwicklung der Waren. Die Kernrate des Verbraucherpreisindexes legte im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,8 Prozent zu, nach noch 3,1 Prozent im August. Die Preise für Lebensmittel – ohne Frischprodukte – stiegen jedoch um 8,8 Prozent.

Das rund 17 Billionen Yen (rund 105 Milliarden Euro) starke Stimulierungspaket enthält unter anderem Subventionen für Benzin- und Stromrechnungen. Außerdem will die Regierung Investitionen in Feldern, die für die nationale Sicherheit relevant seien und zukünftiges Wachstum versprechen – wie die Halbleiterproduktion und künstliche Intelligenz –, erhöhen. Andere Wachstumsfelder, auf die die Regierung fokussiert, sind Weltall und Ozeane.

Kern des Pakets ist jedoch eine vorübergehende Senkung der Einkommens- und Wohnsteuer von 40.000 Yen pro Person. Haushalte mit niedrigen Einkommen, die von dieser Steuer befreit sind, bekommen einen einmaligen Zuschuss von 70.000 Yen. Damit will Kishida seine Popularitätswerte, die um den kritischen Punkt von dreißig Prozent pendeln, verbessern und sich für vorgezogene Unterhauswahlen in Stellung bringen. Doch die Widersprüche, in die er sich verstrickt, sind mit Händen zu greifen.

Denn die Zeichen in Japan stehen auf Steuererhöhung. Kishida hatte vergangenen Dezember beschlossen, die japanischen Rüstungsausgaben in den nächsten fünf Jahren auf 43 Billionen Yen zu erhöhen, was einer Verdoppelung gleichkommt. Außerdem hatte er Maßnahmen gegen die niedrige Geburtenrate angekündigt, was ebenfalls hohe Geldmittel erfordern wird.

In den nachfolgenden Debatten gab der Premier zu, dass Steuererhöhungen in Zukunft nicht zu vermeiden sein werden. Ansonsten wäre er wohl gezwungen, die bei Sozialausgaben zu kürzen. Obwohl die Japaner größtenteils eine Erhöhung der Rüstungsausgaben begrüßen, wollen sie von höheren Steuern nichts wissen. Um sein lädiertes Image zu verbessern, hat Kishida nun plötzlich Steuersenkungen in Aussicht gestellt. Doch seine Absicht ist zu offensichtlich. »Stimmenkäufer« wird er in japanischen Medien genannt.

Auch aus den Reihen der Oppositionsparteien kommt Kritik. Izumi Kenta etwa, Chef der größten Oppositionspartei KDP, glaubt nicht, dass eine einmalige Steuersenkung den Konsum beflügeln könne. Außerdem werde diese erst kommenden Sommer fällig, während die Konsumenten jetzt unter steigenden Preisen leiden würden. Deshalb sei einer Steuersenkung eine Geldauszahlung an alle Haushalte, die sofort erfolgen könnte, vorzuziehen.

Doch das Kernproblem ist, dass die Reallöhne nicht nachziehen. Stattdessen sind sie im August zum 17. Mal in Folge gefallen sind. Deshalb will Kishida kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) unter anderem mit Steuerbegünstigungen dazu animieren, die Reallöhne zu erhöhen – eine Strategie, die bereits sein Vorvorgänger Abe Shinzo verfolgt hat – ohne Erfolg. Die meisten KMU bezahlen nämlich keine Steuern, weil sie keine Gewinne machen.