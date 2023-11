Mohammed Talatene/dpa Provisorischer Schutz für Vertriebene aus dem Norden Gazas: Zeltlager der UNO in der Stadt Khan Junis (2.11.2023)

Welche Zukunft für die rund 2,4 Millionen Menschen in Gaza? Wenn es nach der israelischen Regierung ginge, sollten diese im Zuge des aktuellen Krieges nach Ägypten umgesiedelt werden. Doch in Kairo stößt dieser Wunsch auf wenig Gegenliebe, und ein Kriegsverbrechen wäre es ohnehin. Vergangene Woche hatte die israelische Website Calcalist von einem Dokument des israelischen Geheimdienstministeriums berichtet. Darin wird ein Plan vorgelegt, nach dem die gesamte Bevölkerung Gazas »auf die Sinaihalbinsel evakuiert« werden soll. Die israelische Regierung hat die Echtheit des Dokuments bestätigt, doch hat Ministerpräsident Netanjahu dessen Bedeutung heruntergespielt: Es handele sich lediglich um ein »Konzeptpapier«.

Laut dem zehnseitigen Dokument mit Datum vom 13. Oktober sollen im Anschluss an die Zwangsumsiedlung zunächst Zeltlager, dann dauerhafte Städte im Norden des Sinai errichtet werden. Abschließend würde »eine sterile Zone von mehreren Kilometern« auf ägyptischer Seite der Grenze ausgewiesen, durch die »die Rückkehr der Bevölkerung zu Aktivitäten/Wohnsitzen in der Nähe der Grenze zu Israel« verhindert würde. Das Vorgehen solle mit einer Medienkampagne flankiert werden, um den Vertriebenen »deutlich zu machen, dass es keine Hoffnung auf eine Rückkehr in die Gebiete gibt, die Israel bald besetzen wird«.

Um einen Anreiz für Kairo zu schaffen, Millionen Vertriebene aufzunehmen, schlug die Netanjahu-Regierung offenbar vor, die Weltbank dazu zu bewegen, Ägypten »einen erheblichen Teil seiner Schulden« zu erlassen, berichtete die Webseite Ynet am Dienstag. Diese beliefen sich im Jahr 2021 auf mehr als zwölf Milliarden US-Dollar. Außerdem hatte Netanjahu versucht, EU-Länder dazu zu bewegen, ihrerseits Druck auf Präsident Abdel Fattah Al-Sisi auszuüben, die vertriebenen Palästinenser aufzunehmen, berichtete die Financial Times Anfang der Woche. Schlüsselländer wie Frankreich und Deutschland, aber auch Großbritannien hätten den Vorschlag jedoch als »unrealistisch« zurückgewiesen.

Al-Sisi hat solche Pläne mehrfach kategorisch abgelehnt. Die Bewohner Gazas könnten zumindest temporär in die israelische Negevwüste statt in den Sinai umgesiedelt werden, so Al-Sisi am 18. Oktober auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Kairo. Wenn nötig, werde das ägyptische Militär eine Umsiedlung mit Gewalt verhindern, versicherte laut dem PR-Büro der ägyptischen Regierung ein hochrangiger Kommandeur am Dienstag auf einer öffentlichen Veranstaltung in Al-Arisch im nördlichen Sinai.

Die Pläne des Geheimdienstministeriums sind nicht die einzigen ihrer Art. Zehn Tage nach Kriegsbeginn am 7. Oktober veröffentlichte der rechte Thinktank Misgav Institute, der vom ehemaligen Sicherheitsberater der israelischen Regierung, Meir Ben Schabbat, geleitet wird, ein weiteres Plädoyer für nichts Geringeres als eine ethnische Säuberung Gazas. »Im Moment gibt es eine einzigartige und seltene Gelegenheit, in Abstimmung mit der ägyptischen Regierung den gesamten Gazastreifen zu evakuieren«, heißt es darin. Das Misgav Institute ist eng vernetzt in der israelischen Politik und den Geheimdiensten und pflegt gute Verbindungen zu Premierminister Benjamin Netanjahu.

In dem Papier wird vorgeschlagen, die Menschen aus Gaza in leerstehende Häuser in zwei Vorstädten Kairos umzusiedeln. Die Kosten für eine Dreizimmerwohnung von 95 Quadratmetern »für eine durchschnittliche Familie von 5,14 Personen aus Gaza«, heißt es dort, beliefen sich auf rund 19.000 US-Dollar. Bei einer vollständigen Umsiedlung entstünden demnach Gesamtkosten von fünf bis acht Milliarden Dollar, die Israel tragen würde. Einerseits seien für die starke israelische Wirtschaft »solche Geldsummen verschwindend gering«, andererseits stellten sie eine »ermutigende Finanzspritze für die ägyptische Wirtschaft« dar. Angesichts des »schwerwiegenden Problems« sei dieser Umsiedlungsplan »eine innovative, billige und praktikable Lösung«. Es wird darauf gedrängt, rasch zu handeln, da »unklar« sei, »wann sich eine solche Gelegenheit wieder ergibt, wenn überhaupt«.