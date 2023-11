Stefan Boness/IPON Die Laptops sind nun erst mal weg, Olaf Scholz’ Verwicklungen in den Steuerbetrug bleiben offen

Vielfach hat sich Olaf Scholz (SPD) bislang bemüht, seinen Kopf aus der »Cum-ex«-Schlinge zu ziehen: Erst der große Reset im Hirn des Kanzlers, der sich plötzlich an mehrere nachgewiesene Treffen mit dem Patriarchen der Hamburger Skandalbank MM Warburg, Christian Olearius, nicht mehr erinnern konnte; dann die nicht mehr auffindbaren und offenbar erfundenen Kalendereinträge. Nun sind in der Hamburger Bürgerschaft zeitweise auch noch zwei Laptops verschwunden, die dem dortigen Untersuchungsausschuss Einblick in Scholz’ Verwicklung in den großen Steuerbetrug geben sollen.

Auf ihnen sollen mehrere hunderttausend E-Mails abgelegt gewesen sein, unter anderem von Scholz’ Büroleiterin Jeanette Schwamberger sowie dem Ersten Bürgermeister Hamburgs, Peter Tschentscher (SPD). Laut Stern- und WAZ-Recherchen habe der SPD-Chefermittler im Ausschuss, Steffen Jänicke, die Geräte aus dem Tresor im Sicherheitsraum des U-Ausschusses entwendet, wie Focus am Freitag berichtete. Am Freitag nachmittag war der Verbleib der Geräte dann geklärt, sie seien nun wieder im Safe. Das habe Jänicke bei der Sitzung der Obleute erklärt, sagte CDU-Obmann Richard Seelmaecker der dpa. Spekulationen, dass der Chefermittler die Laptops versteckt habe, wies der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Mathias Petersen (SPD), als »völligen Blödsinn« zurück. Er sagte der dpa, er habe sie lediglich sicher verwahrt, weil noch geklärt werden müsse, wie man mit den großen Datenmengen auf den Laptops umgehen solle, die nichts mit dem »Cum-ex«-Skandal zu tun hätten.

Der Übermittlung der fraglichen Laptops an den Ausschuss war ein monatelanges Tauziehen vorausgegangen, bis das Justizministerium Nordrhein-Westfalens Anfang Oktober zustimmte. In NRW läuft das Verfahren gegen die Warburg-Bank, der Steuerbetrug im Volumen von 176 Millionen Euro vorgeworfen wird. Als der Betrug aufgeflogen war, flatterten existenzgefährdende Steuernachzahlungen ins Haus, die später wieder zurückgezogen wurden – kurz nach einer Reihe von Treffen zwischen Scholz und Olearius sowie einem Bittschreiben von Olearius an Tschentscher, der damals den Posten des Finanzsenators innehatte.