Vigili del Fuoco/dpa

Bei schweren Unwettern sind in der mittelitalienischen Region Toskana mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In der Nacht zum Freitag kam es in der Region infolge starker Niederschläge zu Überschwemmungen (Bild). Mehrere Menschen wurden verletzt, es gibt Berichte über Vermisste. Das Unwetter verwandelte Straßen in reißende Ströme, das betroffene Gebiet gleicht, aus der Luft gesehen, einer Seenlandschaft. Neben Italien waren auch Frankreich, Großbritannien, Belgien, die Niederlande und Deutschland von den Unwettern betroffen. (dpa/jW)