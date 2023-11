Richard Wareham/Imago Erdoğans Krieg gegen Rojava wird von bürgerlichen Medien weitgehend ignoriert. Demonstraion in Amsterdam (18.3.2023)

Seit fast zehn Jahren unterstützen Sie die Gesundheitsversorgung im Gebiet der Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien, AANES. Zuletzt waren Sie für zwei Wochen bis zum 25. Oktober in der auch als Rojava bekannten Region. Was richtet der andauernde Krieg der türkischen Armee dort an?

Seit Anfang Oktober übt die Türkei ihre bisherigen Bombardements und Erschießungen vermehrt aus. Sie legt keine Stadtteile in Trümmer, übt Krieg niedriger Intensität aus. Sie beschießt mit Kampffliegern oder Drohnen Zivilpersonen, Häuser oder Autos und zivile Infrastruktur: Teile von Anlagen der Ölraffinerie von Rumelan oder die Wasserversorgung von Kobani oder Dêrik. Ich habe die Zerstörungen gesehen.

Wie gravierend sind diese?

Trifft es Pumpstationen oder Leitungen, gibt es in bestimmten Gebieten Wasserknappheit. Hiesige Medien übertreiben, wenn sie kolportieren, 80 Prozent von Rojava seien zerstört. Es geht um kein Flächenbombardement, sondern um alltäglichen Terror, ständigen Beschuss von Menschen und Material.

Was konnten Sie für die in Nordsyrien lebenden Menschen mitbringen?

Ich habe dort Spendengeld für Aufbauhilfen nach den Erdbeben und der andauernden Aggression der Türkei übergeben: von der Städtepartnerschaft Friedrichshain-Kreuzberg an die Stadt Dêrik und von der in Frankfurt an Kobani; sowie Spenden aus eigener Sammlung in Höhe von 25.000 Euro an den Kurdischen Roten Halbmond zum Weiteraufbau einer Abteilung für die Behandlung von Brustkrebs und einer für schwere Brandverletzungen.

Angesichts dieses ständigen Terrors: Wie steht es um die Versorgung mit lebenswichtigen Dingen wie Nahrung, Wasser, Medikamenten?

Die Versorgung von etwa fünf Millionen Menschen in Rojava mit Nahrung und Medikamenten war aufgrund der türkischen Grenzkontrollen immer schwierig. Es herrscht keine Hungersnot, doch die permanenten Angriffe auf die Infrastruktur verschärfen die Lage. Der türkische Aggressor schränkt mit seinen Zerstörungen die Energie- und Wasserversorgung ein. Einige Stadtverwaltungen setzen deshalb Tanklaster ein. Die Türkei sorgt für eine grundsätzliche Wasserknappheit, indem sie den Euphrat herunterreguliert. Der dadurch entstehende Mangel an Trinkwasser wird in der Region Hasaka noch verstärkt.

Worauf zielt die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan, wenn sie aktuell heftiger in den kurdischen Gebieten angreift?

Die Absicht ist, eine latent in Angst und Schrecken versetzte Bevölkerung psychisch zu destabilisieren sowie das Vertrauen in die Selbstverwaltung zu erschüttern und vermehrte Fluchtbewegungen auszulösen. Die Türkei vermeidet bewusst den großen kriegerischen Angriff, um nicht in den Fokus der Weltöffentlichkeit zu geraten, der momentan auf die Ukraine, Israel und Gaza gerichtet ist.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein zentrales Anliegen für die Autonomieverwaltung. Was wurde daraus?

Bei weiterer Bedrohungslage besteht die Gefahr, das fortschrittliche Projekt zu schwächen. Hält der militärische Terror der Türkei an, geraten basisdemokratische emanzipative Entscheidungsprozesse unter Druck und werden einer Kriegsabwehrlogik unterworfen. Der Türkei muss als Aggressor Einhalt geboten werden. Zudem droht ein Wiedererstarken des »Islamischen Staates«, wenn die Bekämpfung des islamistischen Terrors, die derzeit auf kurdischen Schultern lastet, destabilisiert wird. Das betrifft uns alle. Spätestens hier sollten Regierungen in Europa umdenken.

Die Türkei marschierte 2018 in Afrin ein, eine weitere Invasion in Nordsyrien erfolgte 2019. Weshalb stößt das NATO-Mitglied nicht auf Widerstand innerhalb der Allianz?

Als Bündnispartner genießt die Türkei in Europa terroristische Narrenfreiheit. Auch die BRD nimmt in falscher Rücksichtnahme schwerste Menschenrechtsverletzungen aus pragmatischen Gründen hin. Man wähnt die Türkei an seiner Seite, um Fluchtbewegungen zu unterbinden.

… die sie jedoch verursacht.

Es ist paradox: Ein Land erhält Geld dafür, Fluchtbewegungen zu bändigen, trägt aber ursächlich dazu bei, sie auszulösen.

Wer kann da Abhilfe schaffen?

Wir alle müssen die Bundesregierung in die Verantwortung nehmen. Sie folgt üblicherweise kurzfristigen Zielen von Legislaturperioden, reagiert aber sensibel auf öffentlichen Druck. Den gilt es zu verstärken.