IMAGO/Kira Hofmann Erster Programmpunkt Baerbocks (M. r.) in Jerewan: Kranzniederlegung am Mahnmal für den Völkermord an den Armeniern (3.11.2023)

Deutschland stellt Armenien 9,3 Millionen Euro für humanitäre Zwecke zur Verfügung. Das Geld solle dazu dienen, gewaltsam vertriebene Menschen aus der Region Bergkarabach zu unterstützen. Das gab die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Freitag nachmittag auf einer Pressekonferenz mit ihrem armenischen Amtskollegen Ararat Mirsojan in Jerewan bekannt. »Die Bilder sind immer noch in unserer Erinnerung«, sagte Baerbock laut Agentur Armenpress: »Der Strom von Menschen durch den ›Latschin-Korridor‹ nach Armenien, Familien, die aus Sicherheitsgründen ihre Heimat verlassen. Für die armenische Regierung war es eine große Herausforderung, so viele Menschen aus Bergkarabach aufzunehmen.«

»Gemeinsam mit den Ländern des südlichen Kaukasus« wollten die EU und Deutschland »an einer Region bauen, die die Schatten der Vergangenheit überwindet«, hatte Baerbock laut dpa am Freitag unmittelbar vor ihrem Abflug nach Jerewan erklärt. Der Konflikt um Bergkarabach habe sowohl in Armenien als auch in Aserbaidschan Wunden geschlagen, die »aber langfristig heilen können«. Nun komme es darauf an, »dass alle, in deren Händen die Schlüssel zum Frieden liegen, über ihren Schatten springen und den Weg des gegenseitigen Vertrauens einschlagen«. Dazu wollten Deutschland und die EU einen Beitrag leisten.

Brüssel sei bereit, die Region auf diesem Weg zu unterstützen, bot die Außenministerin dpa zufolge an. So könne ein geplantes Unterseedatenkabel durch das Schwarze Meer als Teil des sogenannten Global-Gateway-Programms der EU Armenien und Aserbaidschan und auch Europa einander näher bringen. Die EU stehe bereit, fast die Hälfte der Gesamtkosten in Höhe von 45 Millionen Euro zu übernehmen.

Als Hintergrund muss man allerdings wissen, dass »Global Gateway« vor allem ein Gegenentwurf zur chinesischen »Belt and Road ­Initiative«, auch »Neue Seidenstraße« genannt, ist. Es wurde aufgelegt, um die vermeintliche Konkurrenz aus Beijing aus dem Feld zu schlagen. Diesen Sonnabend wollte Baerbock nach Aserbaidschan weiterreisen.