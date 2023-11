jW

Jeder Fußballfan ist froh, zu wissen, an wen er sich wenden kann, wenn er ein Problem mit Team Blau oder mit den Ermittlungsbehörden hat. Der Schritt zum Anwalt ist dabei immer schwer, besonders wenn es für den Fan das erste Mal ist. Wie groß da manchmal die Hemmschwelle ist, merke auch ich in meiner eigenen Fananwaltstätigkeit.

Daher ist es von Vorteil, wenn es eine erste Anlaufstelle gibt, wo die Ratgeber ebenfalls Fans sind. Dafür sind die Fanhilfen da, die es inzwischen so ziemlich an jedem Fußballstandort gibt. Meist sind bei den Fanhilfen erfahrene Fans tätig, die zumindest einen ersten richtigen Rat geben können. Aber auch sonst bringen sich die Fanhilfen, auch über ihren bundesweiten Dachverband, in den öffentlichen Diskurs zu Fanrechten ein. Sie geben Pressemitteilungen heraus, vernetzen sich mit Rechtsanwälten oder sind die Ansprechpartner bei Auswärtsspielen. So haben Fanhilfen der bayerischen Vereine im Vorfeld der Landtagswahl alle Parteien angeschrieben und um politische Stellungnahme zu einzelnen Fanthemen gebeten. Die Reaktionen der Parteien waren sehr unterschiedlich. Allerdings sind die alten wie die neuen Regierungsparteien kaum als fanfreundlich zu bezeichnen. Eher dürfte da eine Affinität zu »Law and Order« vorherrschen.

Dennoch haben die bayerischen Fanhilfen nach der Wahl einen Forderungskatalog an den neuen Landtag aufgestellt, der auf fanrechte-staerken.de nachzulesen ist. Dabei geht es u. a. um die Abschaffung der »Fandatenbank Easy Gewalt und Sport«, die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte sowie die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen für Opfer von Polizeigewalt. Alles Forderungen, die gut und richtig sind. Auch wer nichts mit Fußball am Hut hat, merkt spätestens dann, wenn sie oder er selbst einmal Opfer von Polizeigewalt geworden ist, wie wichtig solche Forderungen sind.

»Sport frei!« vom Fananwalt.