Fortschritt in Frankreich? Das reproduktive Selbstbestimmungsrecht und dessen Umsetzung bleiben umkämpft (Paris, 2.7.2022)

In Frankreich soll das Recht auf Schwangerschaftsabbruch künftig in der Verfassung verankert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf werde dem Ministerrat bis Ende des Jahres vorgelegt, so dass »2024 die Freiheit der Frauen, eine Schwangerschaft abzubrechen, unumkehrbar sein wird«, kündigte Präsident Emmanuel Macron am Sonntag an. Das Vorhaben wird seit Juni 2022 von einem Großteil der politischen Klasse sowie von feministischen Kollektiven unterstützt, nachdem in den USA das Urteil »Roe versus Wade« aus dem Jahr 1973 und damit das nationale Recht auf Abbruch aufgehoben wurde.

Die Idee einer Verankerung in der Verfassung stammt von der Fraktionsvorsitzenden der linken Partei La France insoumise (LFI), Mathilde Panot. Im November vergangenen Jahres gelang es ihr, einen entsprechenden Gesetzentwurf von einer Mehrheit der Nationalversammlung verabschieden zu lassen. Im Februar dieses Jahres ging der Gesetzentwurf dann in den Senat, der den Text entscheidend veränderte. Der Passus »Niemand darf das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und Empfängnisverhütung antasten« wurde durch eine restriktivere Formulierung ersetzt. Diese beschränkt sich auf einen Verweis auf das bestehende Gesetz und streicht den Begriff des Rechts: »Das Gesetz bestimmt die Bedingungen, unter denen die Freiheit der Frau, ihre Schwangerschaft zu beenden, ausgeübt wird«. Die Festlegung, dass die »Freiheit, die Schwangerschaft zu beenden« nur »der Frau« zusteht, schließt zudem trans Männer von vornherein vom Zugang aus.

Macron hatte die Wahl, entweder einen von seiner Regierung ausgearbeiteten Entwurf für ein Verfassungsgesetz vorzulegen oder den Ball zurück ins Parlament zu werfen. Die beiden Kammern hätten sich dann auf einen gemeinsamen Text einigen müssen, über den in einem Referendum abgestimmt worden wäre. Ein solches Szenario hätte sich jedoch mit einem Votum für oder gegen Macron und seine Regierung wenden können, auch wenn sich laut Umfragen fast neun von zehn Franzosen dafür aussprechen, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung zu verankern. Macron erklärte daher am Sonntag, einen eigenen Entwurf vorzulegen.

Dieser Entwurf, der in den kommenden Wochen präsentiert werden soll, wird – so viel steht bereits fest – eine ähnliche Formulierung wie die des Senats übernehmen, d. h. eine restriktivere und weniger verbindliche Formulierung. Das Vorhaben ist damit gewissermaßen ein neues Manöver von Macron, das weit davon entfernt ist, die eigentliche Frage der Verankerung des »Rechts« auf Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung zu stellen, sondern, wie etwa die liberale Tageszeitung L'Opinion feststellte, darauf abzielt, sein Lager wieder zusammenzuschweißen und mitten im EU-Wahlkampf Zwietracht unter seinen Gegnern zu säen, da die Rechte und die extreme Rechte in dieser Frage gespalten sind. Macrons Regierung versucht, sich einen progressiven Anstrich zu geben, während sie gleichzeitig Israels »uneingeschränktes Recht auf Selbstverteidigung« und damit die Bombardierung der palästinensischen Bevölkerung unterstützt, durch die derzeit Tausende schwangere Frauen keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und Kinder quasi auf dem Schlachtfeld geboren werden.

Darüber hinaus garantiert die Verankerung des Rechts auf Abbruch in der Verfassung keineswegs, dass dieses auch tatsächlich in Anspruch genommen werden kann. Derzeit gibt es in Frankreich einen Mangel an Mitteln zum medikamentösen Abbruch, Krankenhäuser sind unterfinanziert und eine sogenannte Gewissensklausel erlaubt es Ärzten immer noch, Betroffenen diese Leistung zu verweigern. Angesichts dessen wird deutlich, dass der Regierungsentwurf nicht nur weit davon entfernt ist, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch tatsächlich in der Verfassung zu verankern, sondern auch von der Frage der Umsetzung ablenkt. Dennoch: Frankreich wäre mit diesem Vorstoß zur Veränderung seiner Charta das erste Land der Welt, das dies tut.