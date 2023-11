Annette Riedl/dpa Immer weniger: Die Printnachfrage geht weiter zurück, Onlineabonnements sind dagegen stärker gefragt

Wegen des großen Erfolgs wird das Stück wiederholt: Der Pressekonzern Madsack in Hannover bietet die Lokalzeitung Prignitz-Kurier in Brandenburg seit Ende September nicht mehr gedruckt an, sondern nur noch als E-Paper. Die Umstellung lief nach Meinung der Verantwortlichen gut. Zwar haben sich von den rund 2.500 Printabonnenten nur 1.500 auf das digitale Angebot eingelassen, aber das reicht offenbar. Denn ab Dezember gilt »Online only« auch in den benachbarten Landkreisen Kyritz und Wittstock. Fortsetzung wahrscheinlich.

Der Vorgang illustriert den Niedergang der Zeitungsbranche, wie er in der Auflagenstatistik ablesbar ist. Sie wird von der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) erstellt und zeigt ein bekanntes Bild: Im dritten Quartal 2023 sind in Deutschland 11,5 Millionen Tageszeitungen verkauft worden; das waren 1,1 Millionen bzw. neun Prozent weniger als im Vorjahr. Zieht man die gratis oder verbilligt abgegebenen Stücke (Bordexemplare, sonstige Verkäufe) ab, dann sind 10,1 Millionen Tageszeitungen zum vollen Preis verkauft worden – zehn Prozent weniger als 2022.

Die Auflagen schrumpfen schon seit mehr als 30 Jahren, die Entwicklung ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Trotzdem verbreiten die Verlage Zuversicht. Ihr Verband BDZV hat im Frühjahr 2023 eine Befragung unter seinen Mitgliedern veröffentlicht. Demnach erwarteten 22 Prozent, schon bis Ende 2023 die Rückgänge bei Print durch digitale Angebote ausgleichen zu können, die Hälfte wollte bis 2027 soweit sein und 80 Prozent bis 2033.

Sieht man sich die Statistik genauer an, dann erstaunt der Optimismus. In den genannten Zahlen sind die E-Papers enthalten; 2,2 Millionen waren es im dritten Quartal 2023. Sie stellten erst 20 Prozent der Gesamtauflage, auch wenn ihr Absatz um 11,8 Prozent zugenommen hat. Die Zuwächse waren geringer als die Verluste bei Print.

Die Hoffnungen der Verlage ruhen denn auch nicht auf den E-Papers, sondern auf ihren Onlinenachrichtenportalen. Dort steigt die Zahl der kostenpflichtigen Abonnements. Eine Branchenübersicht gibt es noch nicht, weil viele Zeitungen keine Angaben machen. Bei denen, die es tun, zeigt sich ein ausgeglichenes Bild. Die Summe aus verkauften Zeitungen und Onlineabonnements ist in den vorangegangenen zwölf Monaten halbwegs gleich geblieben. Besteht also Grund für Optimismus?

Entscheidend für ein tragfähiges Geschäftsmodell ist der wirtschaftliche Erfolg. Die zentrale Kennziffer wäre der Profit, aber über den schweigen die Verlage. Ein wichtiges Indiz sind die Umsatzzahlen, zu denen der BDZV Hinweise gibt. Die Tageszeitungen haben im vergangenen Jahr 6,5 Milliarden Euro eingenommen. Über die Onlineportale sind davon 9,9 Prozent hereingekommen, weitere 8,1 Prozent durch E-Papers und sonstige Digitalgeschäfte. Die gedruckten Zeitungen brachten 82 Prozent aller Erlöse.

Immerhin wachsen die Digitalumsätze rasch. Bei bezahlten Onlineabos gab es 2022 ein Plus von 18,1 Prozent, bei E-Papers 15 Prozent. Aber sie verteilen sich sehr ungleich. Überregionale Angebote (Bild, SZ, FAZ, Welt, Handelsblatt) sind bei ihrer Digitalstrategie schon recht erfolgreich, Regional- und Lokalzeitungen um so weniger. Deren Einnahmen werden zu 90 Prozent durch die gedruckte Auflage erzielt. Sie stellen aber 87 Prozent des Gesamtumsatzes und 82 Prozent der Gesamtauflage aller Tageszeitungen.

Was folgt daraus? Zuallererst: Print bleibt für die Masse der Zeitungsverlage die Basis des Geschäfts. Der BDZV nennt aktuell 309 lokale und regionale Tageszeitungen in Deutschland. Die meisten davon gehören zwar einem nationalen oder regionalen Konzern, haben keine Vollredaktion, manche noch nicht einmal einen eigenständigen Lokalteil, aber sie stehen für das Medium Zeitung und gewährleisten ein Mindestmaß an sozialem und politischem Diskurs im lokalen Raum. Sie sind aber auch am stärksten gefährdet, wie das eingangs genannte Beispiel aus Brandenburg zeigt. Verhältnisse wie in den USA, wo es weite Landstriche ohne Lokaljournalismus gibt, könnten auch hierzulande bald die Regel sein.