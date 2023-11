Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2024 sind 486 Werke eingereicht worden. 177 Verlage hätten ihre Bücher ins Rennen geschickt, teilte die Buchmesse am Donnerstag mit. Der Preis wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die Nominierten sollen am 29. Februar 2024 bekanntgegeben werden. Die Preise werden am ersten Tag der Leipziger Buchmesse am 21. März verliehen. (dpa/jW)