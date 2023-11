/Leonine/dpa »Die große Schar der kleinen Spekulanten aber hat im allgemeinen gar keine andere Wahl, als einer von den großen Banken ausgegebenen Parole zu folgen« – Max Weber: »Die Börse«

Es gibt vermutlich mindestens so viele Börsenweisheiten wie Bauernregeln. Eine heißt: »Never bet against Wall Street«. Frei übersetzt: Leg dich nicht mit den Finanzhaien an. Denn wenn die Analysten und Broker sich in ein Unternehmen verbissen haben, zwingen sie den Aktienkurs in die Knie. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Einen spektakulären Außenseitersieg gegen das Finanzestablishment feierte der US-Börsen-Influencer Keith Gill. Seine Social-Media-Posts jazzten den Kurs der Pleitebude Gamestop nach oben und machten aus dem »Pennystock« quasi über Nacht ein Unternehmen mit Börsenwerten jenseits von 20 Milliarden US-Dollar. 2021 war das. 2023 nimmt sich Hollywood die Story vor.

Das Ergebnis, Craig Gillespies »Dumb Money – schnelles Geld«, ist zwar top besetzt, aber lange nicht so turbulent wie der Gamestop-Aktienchart. Im Gegenteil. Die Finanzposse kommt überaus zahm daher. Paul Dano gibt den Nerd Gill, der im Katzen-T-Shirt vor der Webcam mit Tabellen hantiert und auf seine Zuschauer einredet, warum ausgerechnet der Spieleeinzelhändler Gamestop in Zeiten von Corona und Games-Downloads ein gutes Investment sei. Hauptargument: »Ich mag die Aktie«. Parallel erzählt der Film die Geschichte von Studenten und Arzthelferinnen, die Gills Videos teilen, liken, lieben. Und die mitziehen, als Gill einen Screenshot seines Onlinedepots teilt, aus dem hervorgeht, dass er Zehntausende in die Aktie investiert hat.

Der Börsen-Flashmob hat vor allem deshalb Erfolg, weil etliche Hedgefonds die Gamestop-Aktie »leerverkauft« haben. Die Wetten auf fallende Kurse gehen nun nach hinten los. Die Spekulanten werden zu Spekulationsopfern. Auch das erzählt »Dumb Money« ganz brav in anschaulichen Episödchen, in denen die Investoren, umhuscht vom eigenen Hauspersonal, in Telefonaten miteinander ihre Milliardenverluste beklagen. Dazwischen immer wieder TV-Szenen, in denen erregte Börsenkommentatoren die Kursausreißer nach oben bejubeln oder irgendwelche Memes teilen, die den Aufstand der Kleinanleger mit der Revolution auf dem Planeten der Affen in Verbindung bringen: »Affen, zusammen, stark.«

Dieweil spornen Börseninfluencer wie Gill ihre Follower an, die Aktie weiter nach oben zu treiben und stellen der Onlinegefolgschaft in Aussicht, bei bestimmten Kurshöhen ihren eigenen Urin zu trinken. Na, wenn das mal kein Anreiz ist, sein Vermögen aufs Spiel zu setzen.

Und so explodiert der Gamestop-Kurs weiter – und damit auch der Verlust der professionellen Trader. Was die einen als Demokratisierung der Börse oder gar als Anschlag auf den Kapitalismus feiern, ist für andere schlicht Marktmanipulation. Wo die einen politischen Aktivismus als Motiv vermuten, wähnen andere profane Gier.

»Dumb Money« macht es sich leicht, karikiert die Finanzsnobs und idealisiert die Smartphonetrader. Dass der haltlose Run auf ein Unternehmen, das seit 2018 durchgängig Verluste schreibt, irgendwann in sich zusammenbricht, versteht sich. Und auch, dass die letzten, die auf den rasenden Zug aufgesprungen sind, ihren Einsatz verloren haben. Davon will »Dumb Money« aber nichts wissen. Das Anti-Wall-Street-Märchen um den Idealisten Gill, der die Finanzwelt vermeintlich für immer verändert hat, kommt allzu glattgebügelt daher. Die klischeehaften Szenen von Tennis spielenden Brokern auf der einen Seite und auf Reddit zum Verzocken ihres Taschengelds angestachelten Jugendlichen auf der anderen machen aus der Börsenkomödie noch lange keine Satire. Wäre »Dumb Money« eine Aktie und der Rezensent ein Analyst, so müsste die Empfehlung lauten: »Abstoßen«.