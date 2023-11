Die Berliner Popgruppe Die Ärzte (»Schrei nach Liebe«, »Noise«, »Zu spät«) spielt im kommenden Jahr als Headliner bei den beiden Musikfestivals Rock im Park und Rock am Ring. Schlagzeuger Bela B, Gitarrist Farin Urlaub (beide 60) und Bassist Rodrigo »Rod« González (55) sind als selbsternannte »Beste Band der Welt« Zugpferde im Line-Up für die dreitägigen Festivals vom 7. bis 9. Juni in Nürnberg und am Nürburgring. (dpa/jW)