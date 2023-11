ingimage/Imago

Die Sowjetunion startete 1970 auf der Halbinsel Kola ein Fernwettbohren ins Erdinnere mit den USA. Die kamen 1974 auf 9.583 Meter Tiefe, machten aber Schluss. Die Sowjets zog es weiter nach unten: 1982 waren sie bei 12.262 Meter und stocherten bis 1992 nach. Ruhm gab es aber erst 1989. Im Jahr der Sozialismusbeseitigung verbreitete sich das Gerücht, die Forscher seien auf einen Hohlraum gestoßen und hätten eigenartige Klänge per Mikrofon wahrgenommen: »Menschliche Schreie, aus Tausenden gequälten Kehlen zugleich.« (Spiegel, 2011). Den 89ern war klar, dass die Kommunisten die Hölle gefunden hatten. Norwegische Spaßvögel leiteten an US-Evangelikale weiter, der Kreml habe mit Morddrohungen und Schweigegeld für Ruhe gesorgt und außerdem Medikamente verteilt, die das Kurzzeitgedächtnis löschten. In den USA waren die alternativen Fakten ein Renner.

Seitdem ist unter Kennern des Erdinneren nichts mehr so, wie es war: Im Hohlraum leben, wissen sie, Menschenähnliche, Reptilartige und Marsmenschen nebeneinander. Der »Führer« soll auch schon vorbeigeschaut haben und schmutzige Technik gibt es gar nicht erst, Habeck ist dort unnötig und Corona hat es nie gegeben. In Gesellschaften mit dünnem sozialen Boden verstehen das viele.

Am Mittwochabend aber kam die Enttäuschung: Britische und US-Forscher schrieben im Fachblatt Nature, das Erdinnere sei nicht hohl, sondern besonders vollgestopft – mit einem anderen Himmelskörper, genannt »Theia«. Der sei kurz nach Entstehung des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren mit der Ur-Erde zusammengestoßen, wobei aus herausgeschleuderten Trümmern der Mond entstand und im Erdmantel bis zu 50 Kilometer dicke Brocken »Theias« steckenblieben, die unter Afrika und dem Pazifik langsam ins Erdinnere sacken. Geistige Hohlräume bleiben selbstverständlich und die Erde ist eine Scheibe.