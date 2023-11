imago/Müller-Stauffenberg Für Migranten ist es besonders schwer auf dem entfesselten Wohnungsmarkt (Berlin, 13.10.2018)

Die Organisation Bloque Latinoaméricano hat eine neue Kampagne gestartet. Worum geht es Ihnen mit »Ciudad Migrante«, der»Stadt der Migranten«?

Der Kampf gegen die prekären Arbeits- und Wohnverhältnisse von Migranten ist ein wesentliches Merkmal, das den Bloque Latinoaméricano von anderen politischen Organisationen in Deutschland unterscheidet. Neben der Unterstützung und Sichtbarmachung der Volkskämpfe in Abya-Yala (vorkolonialer Name für den amerikanischen Kontinent, jW) sowie dem Anprangern der Rolle des Staates und der deutschen Unternehmen bei den extraktivistischen Ausbeutungsmodellen in unseren Herkunftsgebieten sind wir vor allem daran interessiert, an der Erfüllung konkreter Bedürfnisse der lateinamerikanischen Gemeinschaft in Berlin zu arbeiten.

So entstand 2022 die Arbeitsgemeinschaft »Ciudad Migrante«. Hier kann sich jeder engagieren, der dem Immobilienmarkt und der Bürokratie etwas entgegensetzen will, weil sie das Leben der Migranten in Berlin so erschweren. Unser Hauptziel ist es, auf der Grundlage von Selbstverwaltung und gegenseitiger Hilfe kollektive Lösungen für das Problem des Zugangs zu Wohnraum zu entwickeln. »Ciudad Migrante« entwickelt derzeit eine politische Kampagne, die darauf abzielt, den Zugang zu Wohnraum von einer der größten bürokratischen Hürden zu befreien: der Anmeldung.

Was sind die größten Herausforderungen für Menschen aus Lateinamerika, die in Berlin ankommen?

Hier anzukommen bedeutet, sich erheblichen Herausforderungen zu stellen, die durch die Sprachbarriere und die komplizierte deutsche Bürokratie gekennzeichnet sind. Angesichts dieser widrigen Umstände ist es für Migranten oft schwierig, ihre Rechte als Mieter zu verstehen. Die Wohnungskrise in Berlin schränkt die Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt sehr stark ein und zwingt Migranten dazu, Räume in Wohnungen ohne Anmeldung zu mieten. Das Fehlen eines solchen Dokuments ist ein grundlegendes Problem, besonders für Migranten, da es ohne »Anmeldung« nicht möglich ist, ein Bankkonto zu eröffnen, Gesundheitsdienste in Anspruch zu nehmen und einen offiziellen Arbeitsplatz zu finden. In der Folge landen die Migranten in informellen, schlecht bezahlten und prekären Beschäftigungsverhältnissen.

Sie haben auch einen Leitfaden veröffentlicht. Wie kann der helfen?

Wir haben vor kurzem ein mehr als 80seitiges Heft mit dem Titel »Migrant City Survival Guide – Tools zur Bewältigung des Wohnungsmarktes und der Bürokratie in Berlin« veröffentlicht. An dem Handbuch haben wir über ein Jahr intensiv gearbeitet. Es enthält wichtige Informationen über die Arten von Mietverträgen, Tips für die Wohnungssuche, Daten über alternative Wohnformen wie Hausprojekte, verfügbare Instrumente für den Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt in der Wohnung und vielem mehr. Dieser Leitfaden ist ein wichtiges Instrument, um diejenigen zu schützen, die in der Stadt ankommen, ohne ihre Rechte zu kennen. Der gedruckte Leitfaden kann gegen eine Spende bei einem unserer regelmäßigen Treffen erworben oder kostenlos heruntergeladen werden: kurzelinks.de/latinoamericanoberlin.

Welche politischen Handlungen sind notwendig, um den Teufelskreis, den die beinahe unerreichbare Anmeldung auslöst, zu durchbrechen?

Um die bürokratischen Hindernisse beim Zugang zu Wohnraum zu bekämpfen, wird »Ciudad Migrante« noch vor Jahresende eine Kampagne mit dem Titel »Anmeldung für alle!« starten. Eine der Lösungen, die wir ins Auge fassen, ist die Schaffung einer universellen Postadresse, die es ermöglicht, sich unabhängig vom Wohnort in der Stadt anzumelden. Des weiteren fordern wir die Abschaffung der Wohnungsgeberbestätigung und die Entkriminalisierung von Scheinanmeldungen. Wir wollen eine Änderung des Meldegesetzes erreichen, dafür ist politischer Wille unerlässlich.