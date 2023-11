The Norwegian Refugee Council/Handout via REUTERS Mit Hab und Gut: Afghanische Flüchtlinge am Grenzübergang Torkham am Montag

Es sind chaotische Szenen, die sich dieser Tage an den Grenzübergängen in Pakistan abspielen: Karawanen von Menschen, die sich mit wenigen Habseligkeiten auf den Weg zurück nach Afghanistan machen; vollbeladene Lastwagen; Frauen und Kinder, die sich auf dem staubigen Boden unter freiem Himmel von der beschwerlichen, oftmals tagelang dauernden Reise ausruhen.

Hintergrund des Massenandrangs an den pakistanisch-afghanischen Grenzübergängen ist eine Frist, die die Regierung in Islamabad vor knapp einem Monat gestellt hatte. Dieser zufolge müssen alle Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis das Land bis zum 1. November verlassen. Betroffen von der Anordnung sind vor allem Afghanen, die infolge der vielen Kriege in ihrem Heimatland in den Nachbarstaat geflohen sind. Die Ausreisepflicht betrifft dabei nicht nur die jüngst vor der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 emigrierten Afghanen, sondern auch Menschen, die bereits seit Jahrzehnten im Land wohnen. Nach Angaben der pakistanischen Regierung befinden sich rund vier Millionen afghanische Flüchtlinge im Land, rund 1,7 Millionen davon ohne Genehmigung. Bereits am vergangenen Freitag hatte das Flüchtlingskommissariat der UNO seine Besorgnis über die Abschiebepläne der pakistanischen Regierung geäußert. Diese verstießen gegen die UN-Antifolterkonvention und gegen den völkergewohnheitsrechtlichen Grundsatz der Nichtzurückweisung. Doch die Kritik blieb folgenlos, im Gegenteil: Videoaufnahmen zeigen, dass pakistanische Behörden bereits damit begonnen haben, die einfachen Lehmhäuser von Afghanen mit Bulldozern zu zerstören.

Auch beklagt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mit Sitz in den USA eine Zunahme von willkürlichen Festnahmen und gewaltsamen Übergriffen durch die pakistanische Polizei seit Bekanntgabe der Ausreisefrist. Davon seien auch durch das UNHCR anerkannte Flüchtlinge und Menschen mit gültigen Visa betroffen. In ähnlicher Weise berichtete das afghanische Nachrichtenportal Tolo News am Mittwoch unter Berufung auf Rückkehrer, dass insbesondere arme Menschen aus dem Land abgeschoben würden. Es zitierte den Rückkehrer Wahidullah mit den Worten: »Es spielt keine Rolle, ob sie (Ausländer, jW) legale Papiere haben oder nicht, wenn sie arm sind, werden sie ausgewiesen. Afghanen hingegen, die in Pakistan gute Geschäfte treiben, leben noch immer dort.« Ein Hinweis auf die weitverbreitete Korruption im Land, die es wohlhabenderen Afghanen ermöglicht, Behörden zu bestechen.

Besonders angespannt ist derzeit die Lage am Grenzübergang Torkham in der Nähe der pakistanischen Großstadt Peschawar. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, wird Medien der Zugang zu dem Grenzübergang verwehrt. Hilfsorganisationen schätzten, dass die Zahl der in Torkham ankommenden Menschen seit der pakistanischen Ankündigung von 300 auf bis zu 10.000 pro Tag angestiegen ist. Am Mittwoch soll die Zahl bei 24.000 Menschen gelegen haben. Zwar hat die von den Taliban gestellte Regierung in Afghanistan erklärt, es seien Transitlager eingerichtet worden. Doch in einer gemeinsamen Erklärung des Norwegischen Flüchtlingsrats, des Dänischen Flüchtlingsrats und der International Rescue Committees (IRC) berichten die Organisationen mit lokalen Teams vor Ort von katastrophalen Zuständen.

Sie zeigen sich vor allem über die Zukunft der Rückkehrer in einem auch durch westliche Kriege gebeutelten Land besorgt – und dies insbesondere vor dem Hintergrund drastisch sinkender Hilfsgelder. So bekräftigte die IRC-Länderdirektorin für Afghanistan, Salma Ben Aissa: »Die Lage in Afghanistan ist katastrophal. Angesichts von über sechs Millionen Binnenvertriebenen, die unter extrem schlechten Bedingungen leben, sehen die aus Pakistan zurückkehrenden Afghanen einer düsteren Zukunft entgegen, insbesondere diejenigen, die seit Jahrzehnten in Pakistan leben. Wir brauchen dringend internationale Unterstützung, um diesen bedürftigen Menschen Unterkunft, Nahrung und medizinische Versorgung zu bieten.«